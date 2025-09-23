TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng

Sáng 23.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà có buổi tiếp xã giao ông Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam, Thượng viện Pháp tại trụ sở. Cùng tham dự có tân Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà gửi lời cảm ơn đến ông Alain Cadec và đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Ông chia sẻ cảm thấy rất thân thiết khi gặp gỡ đoàn và giới thiệu không gian tiếp - trụ sở UBND TP.HCM cũng là một trong những dấu ấn công trình của Pháp.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM trước đây là trung tâm kinh tế khu vực phía nam, Bình Dương là thủ phủ công nghiệp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ du lịch biển. Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương, đưa TP.HCM thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700 km2, dân số hơn 14 triệu người cùng nhiều tiềm năng, lợi thế.

Ông Nguyễn Lộc Hà mong Thượng nghị sĩ đoàn sẽ là cầu nối hỗ trợ các hoạt động trao đổi đoàn thể lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp giữa các địa phương Pháp đã thiết lập quan hệ hữu nghị với TP.HCM.



"Thông qua Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực về chuyển giao công nghệ, du lịch, tài chính, công nghiệp thông minh, hạ tầng, đường sắt đô thị", ông Hà nói.

Trong đó, ở lĩnh vực công nghệ cao, TP.HCM muốn phát triển các trung tâm R&D tại thành phố, chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển đô thị thông minh và quản trị dữ liệu. Về văn hóa - giáo dục, TP.HCM đề nghị tăng cường hợp tác trong giảng dạy và quảng bá ngôn ngữ Pháp, các dự án hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật, ẩm thực, thời trang. Đặc biệt, phát huy vai trò của IDECAF - Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp.

Ông Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam cũng chia sẻ, trước khi đến TP.HCM, ông đã có các buổi làm việc tại Hà Nội và Khánh Hòa. Ông bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội - TP.HCM và đề xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp Pháp vào công trình này.

Ông Alain Cadec mong muốn chào đón nhiều sinh viên Việt Nam đến Pháp du học và ngược lại mong muốn sinh Pháp có thể đến Việt Nam học tập qua các cuộc trao đổi.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam đánh giá, TP.HCM là thành phố năng động, thể hiện qua cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại đây khá đông đảo. Ông kỳ vọng hai bên sẽ đẩy mạnh tăng cường hợp tác và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.