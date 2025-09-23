Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng

Vũ Phượng
Vũ Phượng
23/09/2025 12:04 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà mong Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam gắn kết doanh nghiệp, tổ chức có kinh nghiệm, kỹ thuật hợp tác với TP.HCM để phát triển hạ tầng.

Sáng 23.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà có buổi tiếp xã giao ông Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam, Thượng viện Pháp tại trụ sở. Cùng tham dự có tân Tổng lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Lộc Hà gửi lời cảm ơn đến ông Alain Cadec và đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại TP.HCM. Ông chia sẻ cảm thấy rất thân thiết khi gặp gỡ đoàn và giới thiệu không gian tiếp - trụ sở UBND TP.HCM cũng là một trong những dấu ấn công trình của Pháp.

TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ cảm thấy rất thân thiết ngay khi gặp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM trước đây là trung tâm kinh tế khu vực phía nam, Bình Dương là thủ phủ công nghiệp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ du lịch biển. Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương, đưa TP.HCM thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700 km2, dân số hơn 14 triệu người cùng nhiều tiềm năng, lợi thế.

Ông Nguyễn Lộc Hà mong Thượng nghị sĩ đoàn sẽ là cầu nối hỗ trợ các hoạt động trao đổi đoàn thể lãnh đạo chính quyền và doanh nghiệp giữa các địa phương Pháp đã thiết lập quan hệ hữu nghị với TP.HCM.

"Thông qua Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực về chuyển giao công nghệ, du lịch, tài chính, công nghiệp thông minh, hạ tầng, đường sắt đô thị", ông Hà nói.

TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà mong Thượng nghị sĩ đoàn sẽ là cầu nối của các doanh nghiệp Pháp với TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, ở lĩnh vực công nghệ cao, TP.HCM muốn phát triển các trung tâm R&D tại thành phố, chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển đô thị thông minh và quản trị dữ liệu. Về văn hóa - giáo dục, TP.HCM đề nghị tăng cường hợp tác trong giảng dạy và quảng bá ngôn ngữ Pháp, các dự án hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật, ẩm thực, thời trang. Đặc biệt, phát huy vai trò của IDECAF - Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp.

Ông Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam cũng chia sẻ, trước khi đến TP.HCM, ông đã có các buổi làm việc tại Hà Nội và Khánh Hòa. Ông bày tỏ mong muốn một ngày nào đó có tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội - TP.HCM và đề xuất có sự tham gia của các doanh nghiệp Pháp vào công trình này.

TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng - Ảnh 3.

Ông Alain Cadec cùng Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM (giữa) cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM mong kết nối doanh nghiệp có kỹ thuật của Pháp để phát triển hạ tầng - Ảnh 4.

Sắp tới, tân Tổng lãnh sự Pháp sẽ có buổi làm việc chính thức với UBND TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Alain Cadec mong muốn chào đón nhiều sinh viên Việt Nam đến Pháp du học và ngược lại mong muốn sinh Pháp có thể đến Việt Nam học tập qua các cuộc trao đổi.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam đánh giá, TP.HCM là thành phố năng động, thể hiện qua cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại đây khá đông đảo. Ông kỳ vọng hai bên sẽ đẩy mạnh tăng cường hợp tác và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ cơ sở vật chất trường học xuống cấp

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn vụ cơ sở vật chất trường học xuống cấp

Trước tình trạng trường học xuống cấp dư luận phản ánh, ngày 22.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM khẩn trương điều chuyển 170 bộ bàn ghế mới từ các trường trên địa bàn TP.HCM đến Trường tiểu học Vĩnh Tân (TP.HCM) trước ngày 23.9 nhằm đảm bảo việc học tập tốt nhất cho học sinh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phân công lại nhiệm vụ 7 phó chủ tịch

TP.HCM và Campuchia hợp tác quảng bá du lịch

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - việt nam trụ sở UBND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận