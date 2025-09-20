Tân tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM mang làn gió mới đến Dinh thự Pháp

Ông Etienne Ranaivoson, Tân Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM đón chào người dân thành phố đến thăm Dinh thự Pháp ảnh: ngọc dương

Trao đổi với báo chí, Tân Tổng lãnh sự Pháp Ranaivoson cho hay đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng trên cương vị mới, không chỉ đối với báo chí mà còn với tất cả những người đến thăm Dinh thự Pháp trong hai ngày 19 – 20.9.

Sự choáng ngợp và những hiện vật yêu thích

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Tân Tổng lãnh sự Pháp cho hay vào lần đầu tiên đến Dinh thự, ông và gia đình cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi này, đặc biệt là cả một "rừng" cây cối sum suê gây ấn tượng mạnh cho các con trai nhỏ vô cùng yêu thích động vật của ông.

Bức tranh sơn mài khổ lớn "Đám rước trong làng" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908-1993) ảnh: ngọc dương

Bên cạnh đó, bản thân ông cũng bất ngờ khi phát hiện tác phẩm của họa sĩ yêu thích bên trong Dinh thự. Họa sĩ này người Bỉ, và những tác phẩm thấm đẫm sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, và ông Ranaivoson khi còn ở Pháp từng đến triển lãm tranh của họa sĩ yêu thích. Sự tồn tại của bức tranh mang đến cho ông cảm giác rằng TP.HCM vô cùng gần gũi với quê nhà.

Ông cũng giới thiệu hai hiện vật không thể bỏ qua cho những ai đến tham quan. Đó là bức tranh sơn mài khổ lớn "Đám rước trong làng" của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908-1993). Tác phẩm được vẽ vào năm 1939, gồm 9 tấm ghép lại, có nét ảnh hưởng từ nghệ thuật Nhật Bản. Bức tranh được phục chế vào năm 2013 bằng kinh phí vận động từ nhiều thành viên trong cộng đồng người Pháp.

Cầu thang xoắn ốc từng thuộc về một con tàu ảnh: ngọc dương

Thứ hai là cầu thang xoắn ốc từng thuộc về một con tàu trước khi được tháo dỡ và mang đến Dinh thự, có cấu trúc đồng nhất với các công trình của kiến trúc sư Gustave Eiffel, cha đẻ công trình tháp Eiffel ở Paris.

Ông cho biết công trình Dinh thự Pháp trước tiên là nơi ở (gia đình ông ở tại tầng 1) và bên cạnh đó cũng là nơi làm việc. Nơi đây đã diễn ra những hoạt động ngoại giao, văn hóa và kinh tế của Pháp tại Việt Nam, cũng như các cuộc họp báo, hội thảo, trao đổi giữa các cơ quan Pháp với nhau.

"Dinh thự Pháp có tuổi đời hơn 150 năm, là minh chứng sống động cho mối quan hệ lâu đời giữa Pháp và Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ với sự trân trọng, mà còn hướng về tương lai, vì hai nước có rất nhiều tiềm năng để hợp tác", Tổng lãnh sự nói.

Tổng lãnh sự Ranaivoson nêu lên 3 ưu tiên của nhiệm kỳ ảnh: ngọc dương

Ưu tiên trong nhiệm kỳ

Tổng lãnh sự Ranaivoson nêu lên 3 ưu tiên của nhiệm kỳ. Thứ nhất là tiếp tục làm tốt và củng cố hơn nữa ngoại giao và trao đổi nhân dân, hoạt động lãnh sự, không những hỗ trợ người Pháp sinh sống tại Việt Nam, người Pháp đến Việt Nam du lịch, mà còn cho người Việt muốn đến Pháp sinh sống, học tập, làm việc, học tập và tham quan.

Ưu tiên thứ hai là về kinh tế. Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam đông đảo, ông muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, thể hiện qua việc có nhiều doanh nghiệp Pháp đến đầu tư tại Việt Nam và theo chiều ngược lại tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam sang Pháp đầu tư.

Dinh thự Pháp mở cửa nhân Ngày Di sản châu Âu ảnh: ngọc dương

Ưu tiên thứ ba là về lĩnh vực văn hóa, giáo dục. "Tất nhiên hai nước đã có nhiều hợp tác trong linh vực này và Ngày Di sản châu Âu cũng nằm trong khuôn khổ đó. Thế nhưng, tôi còn muốn đi xa hơn nữa và tiến tới thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy đại học và nghiên cứu", ông giải thích.

Về tiềm năng hợp tác quốc phòng và an ninh, Tổng lãnh sự Ranaivoson nói rằng Pháp có rất nhiều thế mạnh về công nghệ, về đổi mới sáng tạo và mang tính cạnh tranh. Và lẽ dĩ nhiên, phía Pháp rất quan tâm và trong tâm thế sẵn sàng để xuất khẩu công nghệ ra nước ngoài.

Theo ông, ngoài những quan hệ hợp tác đã có, hai bên trong tương lai cần hướng đến những quan hệ hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong năm nay là được chọn là Năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Việt Nam.

Tổng lãnh sự chỉ ra còn rất nhiều lĩnh vực mà Việt Nam – Pháp có thể cùng nhau phát triển, đặc biệt là trong giáo dục đại học và nghiên cứu. Ông lưu ý: "Tôi cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực đầy hứa hẹn. Các công ty khởi nghiệp của Pháp đang có nhiều điều để đóng góp trong lĩnh vực AI. Chúng tôi sở hữu một trong số rất ít các công ty khởi nghiệp tiên phong trên thế giới về công nghệ AI. Tại Pháp, lĩnh vực này cũng đang bùng nổ mạnh mẽ, và tôi hy vọng chúng ta có thể cùng Việt Nam phát triển và khai thác tiềm năng đó".