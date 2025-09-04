TP.HCM và Campuchia hợp tác quảng bá du lịch

Sáng 4.9, sau chương trình khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp xã giao ông Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia đã dành thời gian sang tham dự ITE, góp phần quan trọng làm nên thành công cho kỳ hội chợ năm nay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp xã giao ông Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được bồi đắp, gìn giữ và ngày càng phát triển tốt đẹp, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Được thông tin, TP.HCM vốn là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, nay có vai trò ngày càng quan trọng sau khi sáp nhập với 2 tỉnh lân cận là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để hình thành TP.HCM mới với quy mô trên 6.700 km2, dân số khoảng 14 triệu người. TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics của khu vực Đông Nam Á, với tầm nhìn 1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ về định hướng phát triển của TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, 1 không gian: TP.HCM với tầm nhìn mới về siêu đô thị mang tầm quốc tế; 3 khu vực gồm: khu vực trung tâm TP.HCM là đô thị của tài chính, công nghệ cao, đô thị lõi; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ kinh tế biển (các dịch vụ vui chơi giải trí biển, năng lượng sạch, cảng biển, dầu khí); khu vực Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao. 1 đặc khu Côn Đảo, được định hướng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng sinh thái tâm linh.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả chiến lược "1 trung tâm - 4 cao - 1 tập trung". Trong đó: 1 trung tâm là hình thành trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; 4 cao gồm: trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu, khu công nghiệp công nghệ cao, giáo dục chất lượng cao và y tế chất lượng cao; 1 tập trung là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng số đảm bảo đồng bộ, hiện đại.

TP.HCM, Campuchia sẽ cùng tăng cường hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch trên các kênh của nhau ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Không chỉ là trung tâm kinh tế, TP.HCM còn đặt mục tiêu trở thành nơi 'đáng sống' thông qua cam kết đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ và người lao động", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Tại buổi gặp, ông Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, cho biết năm 2024, Campuchia đón 6,7 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó có 1,3 triệu khách đến từ Việt Nam. "Campuchia có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và luôn tạo điều kiện cho khách nước ngoài đến đầu tư. Tôi mong được đón tiếp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến thăm Campuchia trong thời gian thích hợp. Campuchia sẵn sàng hỗ trợ các đoàn khảo sát", Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia bày tỏ.

Ông Hout Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau cùng, ông Nguyễn Văn Được đề nghị Bộ Du lịch Campuchia tiếp tục tham gia và duy trì gian hàng quảng bá tại ITE HCMC trong những năm tới.

"Hai bên tăng cường hợp tác trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch trên các kênh của nhau. Hằng năm, Ban tổ chức ITE HCMC dành chính sách hỗ trợ giảm 15% phí tham gia cho Bộ Du lịch Campuchia với quy mô gian hàng 36 m2", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất.