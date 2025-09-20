Ba tờ báo Thanh Niên kết nối để đồng hành cùng giới trẻ Việt - Trung

Ngày 19.9, Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Thành Đoàn Thượng Hải. Đoàn cũng giao lưu, trao đổi tại Báo Thanh Niên Thượng Hải.

Ông Ô Bân, Phó bí thư Thành đoàn Thượng Hải, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên thành phố đón tiếp đoàn và chia sẻ những hoạt động đặc sắc của đoàn thanh niên thành phố Thượng Hải. Ông Ô Bân đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị gắn kết giữa Thượng Hải - TP.HCM và vui mừng khi biết rằng Báo Thanh Niên có trụ sở tại thành phố năng động mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Ô Bân, Phó bí thư Thành đoàn Thượng Hải, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên thành phố và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Ô Bân cũng cho biết Thượng Hải là một trong những điểm đến của các bạn trẻ Việt Nam trong Hành trình Đỏ nghiên cứu và học tập theo chương trình được Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng dự lễ khởi động vào tháng 4 năm nay.

Đây là chương trình quan trọng nhằm tạo cơ hội ý nghĩa cho thanh niên Việt Nam tham quan, tìm hiểu các địa danh mà các vị lão thành cách mạng hai nước từng hoạt động, trong đó có nhiều nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc. Đồng thời, Hành trình Đỏ cũng góp phần tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt – Trung.

Tại trụ sở Thành Đoàn Thượng Hải Ảnh: Nhật Thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho hay là diễn đàn của thanh niên Việt Nam, Báo Thanh Niên coi việc truyền thông sâu sắc cho Hành trình Đỏ là một trong những ưu tiên của mình và đó cũng là một nội dung được Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc nhất trí trong bản ghi nhớ hợp tác ký kết nhân chuyến thăm Trung Quốc lần này. Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng hết sức quan tâm đến chương trình.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị Báo Thanh Niên Thượng Hải – tờ báo 76 năm tuổi của Thành Đoàn Thượng Hải cùng đồng hành với Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc trong nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa này. Theo ông, ba tờ báo mang tên Thanh Niên – những tờ báo của giới trẻ có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, gắn liền với quá trình phát triển của đất nước cần tận dụng thế mạnh của mình và bổ trợ cho nhau để truyền thông cho tuổi trẻ hai nước hiểu biết, chia sẻ với nhau nhiều hơn, cũng như nuôi dưỡng tình hữu nghị Việt – Trung vốn đã bền chặt suốt nhiều thập niên qua.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cùng Phó bí thư Thành Đoàn Thượng Hải Ô Bân, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trung Quốc Hoàng Dũng, Giám đốc Báo Thanh Niên Thượng Hải Trương Uẩn và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Thượng Hải Điền Vũ Quân ảnh: Nhật Thịnh

Tới với Báo Thanh Niên Thượng Hải, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Trương Uẩn và Phó bí thư Đảng ủy – Tổng biên tập Điền Vũ Quân vui mừng đón chào, đồng tình với quyết tâm và đề nghị ý nghĩa của Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn. Các lãnh đạo của Báo Thanh Niên Thượng Hải còn cho biết đã tìm hiểu và nhận thấy những điểm tương đồng với Báo Thanh Niên, như cả hai đều đang chuyển đổi số và nỗ lực kết nối với người trẻ.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã có các cuộc trao đổi thiết thực và ý nghĩa với Thành Đoàn Thượng Hải và Báo Thanh Niên Thượng Hải Ảnh: Nhật Thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng đây là cơ hội để các tờ báo và lực lượng phóng viên, biên tập viên học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm báo hiện đại để cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng gửi lời mời tới lãnh đạo và đoàn đại biểu của Thành Đoàn Thượng Hải cũng như Báo Thanh Niên Thượng Hải tới thăm Báo Thanh Niên trong thời gian thích hợp. Phó bí thư Thành Đoàn Thượng Hải Ô Bân cho biết sẽ tới thăm Báo Thanh Niên trong chuyến công tác sắp tới, lãnh đạo Báo Thanh Niên Thượng Hải cũng đã vui vẻ nhận lời.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn trò chuyện với biên tập viên của Báo Thanh Niên Thượng Hải Ảnh: Nhật Thịnh

Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến công tác Trung Quốc từ ngày 15-19.9 của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc.