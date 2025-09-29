Vượt sóng lớn đưa 3 người dân ở đặc khu Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Chiều 29.9, đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa điều ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ vượt sóng lớn ra đặc khu Cù Lao Chàm (TP.Đà Nẵng) để đưa 3 người dân vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 8 giờ sáng nay 29.9, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm tiếp nhận thông tin về 3 bệnh nhân bị bệnh nặng trên đảo Cù Lao Chàm cần đưa vào bờ cấp cứu gấp.

Một trong 3 bệnh nhân được đưa vào bờ cấp cứu ẢNH: NGỌC THƠM

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã điều động xuồng BP 08.1501 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đi cứu nạn, chở bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Đến 12 giờ 15 phút trưa nay, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận 3 bệnh nhân từ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Trạm quân dân y trên đảo.

3 bệnh nhân được tiếp nhận gồm: bà Nguyễn Thị Quì (81 tuổi, ở thôn Bãi Làng), bị chẩn đoán tai biến mạch máu não; ông Nguyên Văn Thu (55 tuổi, ở thôn Bãi Ông), bị xuất huyết đường tiêu hóa; ông Ngô Tấn Mỹ (57 tuổi, ở thôn Bãi Hương), bị chó cắn.

Bệnh nhân ở đặc khu Cù Lao Chàm được đưa vào bờ an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Theo đại tá Phan Văn Thí, thời tiết sáng nay sóng lớn nên ban đầu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng lo ngại tàu của biên phòng không tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm. Nhưng cuối cùng, lực lượng cứu nạn đã vượt sóng lớn, đưa được 3 bệnh nhân cùng 5 người nhà và 1 bác sĩ vào đến bờ lúc 13 giờ 15 phút chiều nay để bàn giao cho Trung tâm Y tế 115 chở đi cấp cứu.