Thời sự

Đà Nẵng: Băng rừng 5 km đưa bệnh nhân người Lào về nhà

Mạnh Cường
29/09/2025 13:16 GMT+7

Lực lượng chức năng xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) đã không quản ngại hiểm nguy, băng qua quãng đường núi dài gần 5 km để đưa một cụ bà 75 tuổi người Lào về đến tận nhà sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Sáng 29.9, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng công an vừa phối hợp với quân sự xã để giúp đưa một bệnh nhân lớn tuổi người Lào vượt đường núi hiểm trở về bản sau thời gian điều trị ở bệnh viện.

Hùng Sơn là xã mới được thành lập, sáp nhập từ 4 xã vùng cao gồm Gary, Ch'um, Axan và Tr'Hy, nằm sát khu vực biên giới Việt - Lào.

Đà Nẵng: Băng rừng 5 km, vượt hiểm nguy đưa bệnh nhân người Lào về nhà- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Hùng Sơn băng rừng khiêng bệnh nhân người Lào về nhà

ẢNH: NGỌC THƠM

Bệnh nhân là bà Pơloong Thị Deeng (75 tuổi, ở tại bản Abưl, H.Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). 

Các cán bộ, chiến sĩ đã thay phiên nhau dùng võng khiêng bà vượt qua quãng đường rừng dài gần 5 km từ thôn Atu 2 (xã Hùng Sơn) về đến bản Abưl an toàn.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng), bà Deeng có nguyện vọng được xuất viện về nhà để người thân tiện chăm sóc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, việc di chuyển trở về bản gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, người nhà đã khẩn thiết đề nghị chính quyền xã Hùng Sơn hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự và Công an xã Hùng Sơn đã nhanh chóng cử lực lượng, phối hợp cùng nhau lên đường giúp đỡ.

Đà Nẵng: Băng rừng 5 km, vượt hiểm nguy đưa bệnh nhân người Lào về nhà- Ảnh 2.

Quãng đường di chuyển khó khăn

ẢNH: NGỌC THƠM

Các cán bộ, chiến sĩ đã thay phiên nhau dùng võng khiêng bà Deeng vượt qua quãng đường rừng hiểm trở dài gần 5 km từ thôn Atu 2 (xã Hùng Sơn) về đến bản Abưl an toàn và bàn giao cho gia đình.

Theo lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn, hành động kịp thời này không chỉ bảo đảm an toàn cho người bệnh mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương giáp biên giới Việt - Lào.

