TP.Đà Nẵng: Người dân hết lo hồ sơ giấy, đi khám bệnh chỉ cần mã số

Chiều 24.9, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lễ công bố hồ sơ bệnh án điện tử.

Đây là một bước tiến quan trọng, trong hành trình chuyển đổi số y tế, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và nhân viên y tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "bệnh viện không giấy tờ".

Hội đồng tư vấn kiểm tra thẩm định việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thực tế tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với hồ sơ bệnh án điện tử thì tất cả dữ liệu khám, điều trị, xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán đều được lưu trữ tập trung, tra cứu nhanh chóng qua hệ thống.

Người bệnh có thể đăng ký khám bệnh qua kiosk y tế thông minh, giảm thời gian chờ đợi; thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch và tiện lợi.

Ngoài ra, người bệnh có thể theo dõi kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ngay trên hệ thống liên thông…

Đối với bác sĩ và điều dưỡng, hồ sơ bệnh án điện tử tạo sự thay đổi toàn diện khi đi buồng bằng máy tính bảng, ký số trực tiếp trên hồ sơ; tích hợp hệ thống HIS-EMR, LIS, RIS-PACS, đảm bảo liên thông dữ liệu.

Chữ ký số, hóa đơn điện tử, quản lý đơn thuốc được chuẩn hóa, giảm sai sót và rút ngắn thời gian hành chính; đặc biệt, bảo mật thông tin theo quy định mới, đảm bảo quyền riêng tư của người bệnh…

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, khẳng định việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với định hướng xây dựng bệnh viện thông minh của Bộ Y tế.

"Bệnh án điện tử là một dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của bệnh viện. Đây là xu hướng tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc khám, chữa bệnh, đặc biệt là phục vụ người bệnh một cách tốt nhất", ông Hùng nhấn mạnh.

Việc công bố hồ sơ bệnh án điện tử nhằm hướng đến bệnh viện không giấy tờ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam nhấn mạnh, bệnh viện cam kết tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế HL7, FHIR, mở rộng kết nối liên thông với các cơ sở y tế và cổng thông tin y tế quốc gia.

"Chúng tôi hướng tới bệnh viện không giấy tờ, thân thiện với môi trường, góp phần kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia để phục vụ người bệnh một cách toàn diện", ông Hùng nhấn mạnh.