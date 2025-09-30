Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng lừa dối khách hàng, thu bất chính hơn 2,2 tỉ đồng

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đến nay đã khởi tố 11 bị can trong vụ án “lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, P.Hải Châu).

Công an TP.Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố thêm 4 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng ẢNH: Đ.X.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 cán bộ quản lý nhân sự và nhân viên của phòng khám vào ngày 4.7.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, đến nay cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can gồm: Nông Thị Thu (Giám đốc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng), Lê Hồng Hải (Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng) cùng Đỗ Thị Hảo và Phạm Thị Mỹ Hạnh (nhân viên Đội trợ lý bác sĩ). Các bị can bị điều tra về hành vi “lừa dối khách hàng” theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng đã thu lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng từ 101 khách hàng sử dụng dịch vụ.

Công an TP.Đà Nẵng thông báo, các bị hại liên quan khẩn trương trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (trong vòng 30 ngày) để được tiếp nhận, giải quyết. Thông tin liên hệ điều tra viên Trần Công Anh, số điện thoại 0983.203.337 hoặc trực ban 0694.260.254.