Thời sự

Vụ 'chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát' ở Đà Nẵng: Tòa tuyên án 4 bị cáo

Huy Đạt
29/09/2025 21:40 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng tuyên án vụ chủ tịch công ty thuê giang hồ chém cổ đông để thâu tóm mỏ cát.

Chiều tối 29.9, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp quyền điều hành Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa. Phạm Chiến Thắng (bìa phải) lãnh án 8 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa. Phạm Chiến Thắng (bìa phải) lãnh án 8 năm tù

ẢNH: Đ.X

Theo đó, Phạm Chiến Thắng (51 tuổi, trú Hải Phòng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam) lãnh án 8 năm tù; Phạm Văn Việt (40 tuổi, trú Hà Nội) 7 năm tù; Nguyễn Phi Hùng (38 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) 5 năm tù; Trần Ngọc Anh (58 tuổi, trú Hà Nội) 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. 

Ngoài ra, bị cáo Ngọc Anh còn bị phạt thêm 12 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ tranh chấp nội bộ đến hành xử 'xã hội đen'

Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam khai thác cát tại xã Đại Sơn (H.Đại Lộc, Quảng Nam cũ). Năm 2021, ông Nguyễn Đạt Hận được bầu làm Chủ tịch HĐTV thay ông Thắng. Không chấp nhận mất quyền điều hành, ông Thắng đưa nhiều người từng có tiền án, tiền sự vào mỏ, lộng hành, đe dọa cổ đông và các tổ khai thác khác.

Ngày 7.7.2023, Nguyễn La Duy (từ Hà Nội vào TP.Đà Nẵng theo chỉ đạo của nhóm Thắng) đã chém nhiều nhát vào người ông Hận ngay trước cửa nhà, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Quang cảnh phiên xử Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

Quang cảnh phiên xử Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

ẢNH: Đ.X

Sau vụ việc, nội bộ công ty rơi vào hỗn loạn, ông Hận buộc phải xin từ chức.

Cuối năm 2023, nhóm của Thắng còn tự tổ chức “đấu thầu” trái quy định để thâu tóm mỏ cát. Ban đầu, một thành viên công ty trúng thầu nhưng bị đe dọa buộc rút lui, sau đó Trần Ngọc Anh được bố trí “trúng thầu” để ủy quyền khai thác lại cho Thắng.

Trong vụ án, các bị can Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền và Nguyễn La Duy bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

