Làm giả hàng trăm hồ sơ y tế, trục lợi bảo hiểm nhân thọ

Ngày 29.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 10 bị can liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ bảo hiểm ẢNH: Đ.X

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước) bị bắt tạm giam; 9 bị can khác gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (từ 33 - 50 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Hạnh từng làm thư ký cho một cộng tác viên bảo hiểm, từ đó nắm được kẽ hở trong quy trình xét duyệt tự động chi trả quyền lợi dưới 6 triệu đồng qua ứng dụng Zalo của công ty bảo hiểm này.

Từ tháng 6.2021, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, viện phí để gửi yêu cầu thanh toán. Nhóm lừa đảo này đã lập 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt hơn 546 triệu đồng của công ty bảo hiểm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP.Đà Nẵng điều tra, mở rộng.

