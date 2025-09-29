Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm giả hàng trăm hồ sơ y tế, trục lợi bảo hiểm nhân thọ

Huy Đạt
Huy Đạt
29/09/2025 19:49 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố 10 bị can liên quan vụ làm giả hàng trăm hồ sơ y tế để trục lợi bảo hiểm nhân thọ, chiếm đoạt hơn 546 triệu đồng.

Ngày 29.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 10 bị can liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại xã Nam Phước, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Làm giả hàng trăm hồ sơ y tế, trục lợi bảo hiểm nhân thọ - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 10 bị can làm giả hồ sơ bảo hiểm

ẢNH: Đ.X

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước) bị bắt tạm giam; 9 bị can khác gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (từ 33 - 50 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Hạnh từng làm thư ký cho một cộng tác viên bảo hiểm, từ đó nắm được kẽ hở trong quy trình xét duyệt tự động chi trả quyền lợi dưới 6 triệu đồng qua ứng dụng Zalo của công ty bảo hiểm này.

Từ tháng 6.2021, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, viện phí để gửi yêu cầu thanh toán. Nhóm lừa đảo này đã lập 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt hơn 546 triệu đồng của công ty bảo hiểm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an TP.Đà Nẵng điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Làm giả bệnh án để trục lợi bảo hiểm 1,1 tỉ đồng

Làm giả bệnh án để trục lợi bảo hiểm 1,1 tỉ đồng

Để trục lợi bảo hiểm nhân thọ, 5 bị can ở Nghệ An đã móc nối với nhau để lập khống bệnh án, hưởng lợi 1,1 tỉ đồng.

Khởi tố 4 cán bộ, nhân viên y tế để điều tra trục lợi bảo hiểm

Ngăn chặn trục lợi bảo hiểm: Trục lợi bảo hiểm và những hệ lụy

Khám phá thêm chủ đề

trục lợi bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ trục lợi bảo hiểm bảo hiểm Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận