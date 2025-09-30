Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Huy Đạt
Huy Đạt
30/09/2025 15:39 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu kịp thời một nam sinh viên 18 tuổi bị nhóm lừa đảo thao túng, dựng cảnh 'bắt cóc online' nhằm chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Ngày 30.9, Công an P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm mục đích chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Đà Nẵng: Ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online” chiếm đoạt 350 triệu đồng - Ảnh 1.

Nam sinh viên được công an phát hiện an toàn sau khi bị nhóm lừa đảo thao túng qua mạng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, gia đình một nam sinh viên 18 tuổi trình báo việc con mất tích, nghi bị bắt cóc. Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng công an đã tìm thấy nạn nhân trong một nhà nghỉ.

Qua xác minh, nam sinh đã tự chặn định vị và liên lạc theo chỉ đạo của nhóm lừa đảo. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo lợi dụng tâm lý hoang mang, buộc sinh viên cung cấp tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo. Sau đó, nhóm lừa đảo điều khiển nạn nhân dựng cảnh bị bắt cóc qua Zoom, chiếm quyền truy cập và gửi video giả mạo cho gia đình, yêu cầu chuyển 350 triệu đồng với lý do “chứng minh thu nhập đi du học”. 

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy tìm nhóm lừa đảo đứng sau vụ việc; đồng thời khuyến cáo phụ huynh, sinh viên nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi "bắt cóc online".

