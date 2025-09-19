Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Nữ du học sinh giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Minh Hy
19/09/2025 23:52 GMT+7

Sau những vòng tranh tài, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá, đó chính là người đẹp Nguyễn Thanh Thảo.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 chính thức diễn ra vào ngày 19.9 tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Thành phần ban giám khảo năm nay gồm nhà thiết kế Võ Việt Chung; các hoa hậu: Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Đình Như Vân; siêu mẫu Vũ Linh, Elizabeth Thủy Tiên; nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy; doanh nhân Đường Thu Hương và Di Ái Hồng Sâm. Vượt qua 29 đối thủ, người đẹp Nguyễn Thanh Thảo xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài vương miện Adora Of The Deep, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 còn nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỉ đồng.

Nữ du học sinh giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc, Nguyễn Thanh Thảo giành được ngôi vị cao nhất

Ảnh: Diệu Tú

Năm nay, thể lệ thi có phần thay đổi so với 2 năm trước, sau khi công bố 3 Á hậu thì Top 2 thí sinh còn lại bước vào phần thi ứng xử tiếp theo với câu hỏi: Vì sao bạn xứng đáng với danh hiệu tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam?

Ở vòng thi này, Thanh Thảo cho biết Hoa hậu Đại dương Việt Nam không chỉ là danh hiệu mà còn là trách nhiệm của cô đối với môi trường. Là một người phụ nữ hiện đại, tri thức, cô sẵn sàng và mong muốn đồng hành với ban tổ chức cuộc thi lan tỏa tình yêu đại dương đến với mọi người.

Nữ du học sinh giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Trong các phần thi ứng xử, Nguyễn Thanh Thảo đều lựa chọn trả lời bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Ảnh: Diệu Tú

Thí sinh Nguyễn Thanh Thảo đến từ TP.HCM gây ấn tượng với chiều cao 1,72 m và có thể nói lưu loát được 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Cô hiện đang theo học ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ). Theo Thanh Thảo, cô từng có thời gian sống ở Trung Quốc và làm sinh viên trao đổi tại Hàn Quốc nên đã tự trau dồi ngoại ngữ cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi về nhan sắc. 

Nữ du học sinh giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 hiện tại là du học sinh ở Mỹ

Ảnh: Minh Hy

Bên cạnh đó, vị trí Á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt gọi tên các cô gái: Phạm Thị Phương Vy, Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Nguyễn Thị Diễm Châu và Nguyễn Thị Khánh Huyền.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ: Nguyễn Thanh Thảo (Người đẹp được yêu thích nhất, Đại sứ di sản và Đại sứ môi trường), Nguyễn Ngọc Huỳnh Trâm (Người đẹp biển), Lâm Gia Mỹ (Người đẹp thời trang), Nguyễn Thị Diễm Châu (Đại sứ Áo dài), Phạm Thị Phương Vi (Đại sứ Văn hóa), Châu Tố Uyên (Đại sứ Du lịch).

Nữ du học sinh giành vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Top 5 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Ảnh: Diệu Tú

Trước khi công bố kết quả, 30 người đẹp có màn trình diễn bikini sôi động và giới thiệu bản thân đầy ấn tượng. Sau đó, các ứng viên có cơ hội khoe hình thể và khả năng trình diễn qua vòng thi trang phục áo tắm để chọn ra top 20 và top 15.

Tiếp nối màn trình diễn trang phục dạ hội, ban giám khảo lựa chọn 10 cô gái xuất sắc nhất để bước vào vòng thi thuyết trình về bảo vệ môi trường biển. Trong vòng thi này, hầu hết các thí sinh đều thể hiện sự đau đáu của mình khi chứng kiến tình trạng môi trường ô nhiễm. Chính vì thế, các người đẹp đều mong muốn mọi người chung tay giữ gìn môi trường. Trong vòng thi này, một số thí sinh vẫn chưa giữ được bình tĩnh, dẫn đến việc có phần ngập ngừng trong phần thuyết trình.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
