'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Tối 19.9, chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Mở đầu chương trình, top 30 thí sinh khuấy động sân khấu với màn đồng diễn bikini. Trong trang phục màu xanh biển đến từ nhà thiết kế Eric Moon Duy Trần, các cô gái tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng cùng khả năng vũ đạo của mình.

Dàn thí sinh đồng diễn bikini trong phần mở đầu đêm chung kết Ảnh: Minh Hy

Sau phần thi trình diễn này, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào những vòng thi quan trọng khác như trang phục dạ hội và phần thi ứng xử để tìm ra chủ nhân xứng đáng cho vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

“Bỏng mắt” với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025



