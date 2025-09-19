Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025
Video Giải trí

'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Minh Hy - Diệu Tú
19/09/2025 23:05 GMT+7

Xuất hiện với trang phục bikini, dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khiến fan sắc đẹp Việt phấn khích với màn trình diễn năng lượng, sôi động.

Tối 19.9, chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Mở đầu chương trình, top 30 thí sinh khuấy động sân khấu với màn đồng diễn bikini. Trong trang phục màu xanh biển đến từ nhà thiết kế Eric Moon Duy Trần, các cô gái tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng cùng khả năng vũ đạo của mình.

'Bỏng mắt' với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025- Ảnh 1.

Dàn thí sinh đồng diễn bikini trong phần mở đầu đêm chung kết

Ảnh: Minh Hy

Sau phần thi trình diễn này, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào những vòng thi quan trọng khác như trang phục dạ hội và phần thi ứng xử để tìm ra chủ nhân xứng đáng cho vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025.

"Bỏng mắt" với màn đồng diễn bikini của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025


Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khuấy đảo sàn diễn bikini

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khuấy đảo sàn diễn bikini

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, phần thi bikini luôn là một trong những khoảnh khắc được các fan sắc đẹp mong chờ nhất. Đây không chỉ là nơi các thí sinh tự tin khoe hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng mà còn là sân khấu để họ tỏa sáng với thần thái cuốn hút và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Xem thêm bình luận