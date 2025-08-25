Thí sinh nói 3 thứ tiếng, cao 1,72 m thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Sáng 25.8, buổi sơ khảo Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Ở vòng thi này, doanh nhân Đường Thu Hương, nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Trần Thị Thu Uyên và giám đốc sáng tạo Thịnh Chocolate giữ vị trí giám khảo để lựa chọn các thí sinh xuất sắc bước vào vòng tiếp theo của cuộc thi.

Hoa hậu Ngọc Châu, Thu Uyên và Ngân Anh đọ sắc trên thảm đỏ Ảnh: BTC

Ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm nay cũng xuất hiện một số thí sinh nổi bật với nhan sắc thanh tú và trình độ học vấn cao. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thanh Thảo đến từ TP.HCM gây ấn tượng với chiều cao 1,72 m và có thể nói lưu loát được 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Cô hiện đang theo học ngành Marketing tại Bentley University (Mỹ). Theo Thanh Thảo, cô từng có thời gian sống ở Trung Quốc và làm sinh viên trao đổi tại Hàn Quốc nên đã tự trau dồi ngoại ngữ cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi về nhan sắc.

Nguyễn Thanh Thảo hiện đang là du học sinh tại Mỹ Ảnh: BTC

Thí sinh Châu Tố Uyên sinh năm 2002 đến từ Khánh Hòa, cô cao 1,7 m và có số đo 3 vòng là 82-60-92 Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, thí sinh Châu Tố Uyên cũng ghi điểm với ban giám khảo nhờ khả năng ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa khoa quản trị kinh doanh, người đẹp 10X làm trợ lý nhân sự tại một tập đoàn quốc tế. Ngoài ra, cô còn đang học thạc sĩ MBA tại Trường đại học Tôn Đức Thắng. Góp mặt tại cuộc thi, cô mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường biển đến với mọi người.

Nhiều thí sinh vẫn còn ngại ngùng khi nhận được câu hỏi của ban giám khảo Ảnh: BTC

Song song đó, Á khôi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2025 Phạm Thị Phương Vi ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo cùng phong thái tự tin. Lê Nguyễn Xuân Thảo tạo sự khác biệt khi diện trang phục tự thiết kế từ chất liệu tái chế, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Trong buổi sơ khảo, Hoa hậu Ngọc Châu thẳng thắn lên tiếng nhắc nhở các thí sinh nên trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng, chi tiết hơn thay vì chỉ trả lời một cách chung chung câu hỏi của ban giám khảo.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: "Tôi cũng muốn lưu ý các thí sinh rằng khi ban giám khảo hỏi thì các bạn cố gắng đưa ra câu trả lời nhằm định hình rõ ràng bản thân để chúng tôi biết các bạn là ai. Nếu ai cũng trả lời chung chung là mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân thì ban giám khảo không thể nhớ đến mình".

Trong khi đó, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng động viên các thí sinh cố gắng bộc lộ cá tính của mình, cố gắng trau dồi để ngày càng phát triển, bứt phá hơn cũng như bước ra khỏi vùng "an toàn" khi tham gia một đấu trường nhan sắc.

Sau vòng sơ khảo, thí sinh được lựa chọn sẽ bước vào chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi như Welcome Party trao sash, họp báo công bố vương miện, tham quan làng nghề truyền thống, nhặt rác làm sạch bãi biển, workshop thời trang, đêm trình diễn thời trang, thi thuyết trình với chủ đề Tôi yêu đại dương và phỏng vấn kín cùng giám khảo. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào khoảnh khắc hoàng hôn ngày 19.9 tại Vĩnh Hy, tỉnh Khánh Hòa.