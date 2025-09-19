Tối nay ai sẽ đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025?

Với chủ đề Hơi thở đại dương, sân khấu của đêm chung kết được thiết kế theo tông màu xanh dương để tạo liên tưởng đến hình ảnh biển cả. Thành phần ban giám khảo sẽ gồm các tên tuổi: nhà thiết kế Võ Việt Chung; các hoa hậu: Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Đình Như Vân; siêu mẫu Vũ Linh, Elizabeth Thủy Tiên; nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy; doanh nhân Đường Thu Hương và Di Ái Hồng Sâm.

Những gương mặt được đánh giá tiềm năng của cuộc thi năm nay Ảnh: BTC

Trong đêm thi này, từ 30 thí sinh, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 20, top 15, top 10, top 5… Những người đẹp như Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Thanh Thảo, Châu Tố Quyên, Lê Nguyễn Xuân Thảo... được đánh giá là những gương mặt tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhà thiết kế Võ Việt Chung cho biết: "Chúng tôi mong muốn tìm ra một tân hoa hậu toàn diện, hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, tư duy, tri thức, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng cô gái được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 không chỉ tỏa sáng bằng nhan sắc và tri thức, mà còn có tinh thần hành động, sẵn sàng lan tỏa những giá trị nhân văn, thông điệp tích cực và nguồn cảm hứng đến cộng đồng".

Ngoài vương miện, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 còn nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải phụ gồm: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Đại sứ Áo dài, Đại sứ Di sản, Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Du lịch và Đại sứ Môi trường.