Giải trí

Tối nay ai sẽ đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025?

Minh Hy
Minh Hy
19/09/2025 08:19 GMT+7

Sau gần một tháng tranh tài, các thí sinh của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra lúc 17 giờ ngày 19.9 tại vịnh Vĩnh Hy (tỉnh Khánh Hòa).

Với chủ đề Hơi thở đại dương, sân khấu của đêm chung kết được thiết kế theo tông màu xanh dương để tạo liên tưởng đến hình ảnh biển cả. Thành phần ban giám khảo sẽ gồm các tên tuổi: nhà thiết kế Võ Việt Chung; các hoa hậu: Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Đình Như Vân; siêu mẫu Vũ Linh, Elizabeth Thủy Tiên; nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy; doanh nhân Đường Thu Hương và Di Ái Hồng Sâm.

- Ảnh 1.

Những gương mặt được đánh giá tiềm năng của cuộc thi năm nay

Ảnh: BTC

Trong đêm thi này, từ 30 thí sinh, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 20, top 15, top 10, top 5… Những người đẹp như Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Thanh Thảo, Châu Tố Quyên, Lê Nguyễn Xuân Thảo... được đánh giá là những gương mặt tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nhà thiết kế Võ Việt Chung cho biết: "Chúng tôi mong muốn tìm ra một tân hoa hậu toàn diện, hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, tư duy, tri thức, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh. Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng cô gái được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 không chỉ tỏa sáng bằng nhan sắc và tri thức, mà còn có tinh thần hành động, sẵn sàng lan tỏa những giá trị nhân văn, thông điệp tích cực và nguồn cảm hứng đến cộng đồng".

Ngoài vương miện, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 còn nhận được giải thưởng có tổng giá trị 2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải phụ gồm: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Đại sứ Áo dài, Đại sứ Di sản, Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Du lịch và Đại sứ Môi trường.

Tân Hoa hậu Việt Nam: Người đẹp thời đại mới nên thạo về nền tảng số

Tân Hoa hậu Việt Nam: Người đẹp thời đại mới nên thạo về nền tảng số

Ghi điểm bởi ngoại hình nổi bật và phần thi ứng xử thông minh, Hà Trúc Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024 còn gây bất ngờ khi chia sẻ quan điểm về vai trò của các nền tảng số và công nghệ trong đời sống của người trẻ hiện đại.

