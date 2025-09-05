Khi người mẫu 'lấn sân' làm nhà thiết kế

C HÂN DÀI KHỞI NGHIỆP THỜI TRANG

Đầu năm nay, người mẫu Bùi Tường Vân gây bất ngờ khi thương hiệu thời trang Vân Vân V.V do cô sáng lập được trao giải thưởng Thương hiệu thời trang triển vọng tại chương trình SR Fashion Award 2025. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của người mẫu sinh năm 1998 khi từ một người mẫu trẻ triển vọng sang vai trò nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo cho thương hiệu riêng. Ít ai biết Tường Vân đam mê thời trang từ nhỏ; sau khi tốt nghiệp trung học, cô đến TP.HCM học thiết kế nhưng lại bén duyên với công việc người mẫu trước. Ở tuổi 23, cô trở thành "nàng thơ" mới của NTK Đỗ Mạnh Cường, là gương mặt nổi bật cho các bộ ảnh thời trang và trình diễn runway. Gương mặt góc cạnh đậm chất thời trang cao cấp, đôi mắt to tròn, mái tóc dài đen tuyền và phong cách làm việc chuyên nghiệp mở ra cho cô gái cao 1 m 72 nhiều cơ hội. Cô được công chúng biết đến rộng rãi hơn khi được siêu mẫu Thanh Hằng chọn vào đội tham gia chương trình The New Mentor.

Người mẫu Bùi Tường Vân trong vai trò nhà thiết kế chào kết màn show diễn của thương hiệu Vân Vân V.V tại sự kiện tôn vinh thời trang Việt Celebrating Local Pride 9 Ảnh: NVCC

"Có khả năng làm mẫu nên tôi có cơ hội tiếp xúc với thời trang sớm hơn các bạn học cùng, tuy nhiên sau này mọi người thường quên chuyện tôi từng học thiết kế bài bản nên hay nói tôi đá sân", Tường Vân chia sẻ. Cô nhận định hai công việc thiết kế và người mẫu bổ trợ cho nhau, giúp cô có nhiều cơ hội phát triển hơn, tiếp cận được nhiều công nghệ nên có nhiều kinh nghiệm. Những điều này mang đến thuận lợi cho cô ở buổi ban đầu khi khởi nghiệp, mặc dù vai trò này chưa bao giờ dễ dàng. Nền tảng để phát triển thương hiệu thời trang nằm ở chất lượng sản phẩm, câu chuyện thương hiệu và giá trị thiết kế trên từng bộ trang phục chứ không phải chỉ là hình ảnh đẹp hay các bài đăng viral trên mạng xã hội. Vân Vân V.V có cửa hàng đầu tiên vào tháng 5 năm nay sau hai năm rưỡi kinh doanh online và đều đặn ra mắt 3 bộ sưu tập/năm.

Bùi Tường Vân mặc trang phục từ thương hiệu thời trang do cô sáng lập Ảnh: NVCC

Người mẫu Kiều Thị Thúy Hằng thừa nhận trước khi ra mắt thương hiệu Chadi studio tại Lễ hội thời trang biển quốc tế VN mới đây, cô từng nghĩ làm thời trang dễ dàng vì có nhiều kinh nghiệm. Cô tự tin vì là người mẫu chuyên nghiệp, từng tham gia nhiều cuộc thi và trình diễn trên nhiều sàn diễn lớn. Có phong cách cá nhân tối giản, nữ tính nên tinh thần chủ đạo của thương hiệu cũng chịu ảnh hưởng với mục tiêu là sản phẩm ứng dụng, tối giản và thanh lịch. Cô nói: "Bắt tay vào làm mới biết làm thời trang khó chứ không dễ. Kinh doanh thời trang không chỉ là thiết kế, sản xuất ra được sản phẩm đẹp và có chất lượng cao mà còn là vận hành cả bộ máy, lên chiến lược tiếp thị, kinh doanh…".

Có chiến lược để đi đường dài

Cách đây ít lâu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến từng tổ chức fashion show hoành tráng để giới thiệu bộ sưu tập đầu tay cho thương hiệu DAM, tập trung vào sản phẩm thời trang nữ quyến rũ, hiện đại và gợi cảm. Sau hành trình 19 năm hoạt động tích cực trong nhiều vai trò, Hoàng Yến quyết định rẽ hướng theo đuổi đam mê kinh doanh thời trang. Với mối quan hệ rộng, cô mời được dàn người mẫu nổi tiếng như hoa hậu Ngọc Châu, Mâu Thủy, Lệ Hằng, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc... trình diễn và review sản phẩm góp phần tạo hiệu ứng truyền thông cho thương hiệu. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, thương hiệu ngừng cập nhật thông tin mới. Siêu mẫu cũng thông báo đã kết hôn và đón con đầu lòng.

Thời trang từ thương hiệu Accent Concept của người mẫu Hà Kino Ảnh: NVCC

Một thương hiệu khác thu hút sự chú ý không kém là Accent Concept được người mẫu Hà Kino sáng lập. Ngoài nghề người mẫu, Hà Kino còn là nhiếp ảnh gia, vì thế cô sử dụng tối ưu các nguồn lực này để phát triển thương hiệu thời trang. Thương hiệu còn tạo nên dấu ấn qua các bộ ảnh campaign chụp trên đường phố Thái Lan, bộ ảnh chụp ma nơ canh trong mùa dịch Covid-19… Mặc dù vẫn được sự ủng hộ nhiệt thành của những người bạn nổi tiếng như hoa hậu Khánh Vân, Hoàng Thùy, Hoàng Oanh… nhưng thương hiệu không ra thêm các bộ sưu tập mới trong thời gian gần đây, khi Hà Kino tham gia các cuộc thi như Miss Universe Vietnam, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

Hoa hậu Toàn cầu 2025 Như Vân diện trang phục của Chadi studio Ảnh: NVCC

Người mẫu Thúy Hằng nhận định thị trường thời trang Việt cạnh tranh cao nhưng vẫn tiềm năng nếu có dấu ấn riêng. Với cô, Chadi studio vừa là dự án để mang đi thi Miss Global 2025 vừa là mô hình kinh doanh thực tế. Cô đang phát triển bộ sưu tập mới dựa trên nguồn chất liệu tự nhiên, qua đó có thể kể với bạn bè quốc tế câu chuyện thời trang xanh của VN. Trong bối cảnh các thương hiệu Việt hướng đến tính quốc tế thì Bùi Tường Vân vẫn kiên trì chú tâm vào tệp khách hàng trung thành. Cô nói giữa thị trường đầy biến động thì điều khách hàng tìm đến Vân Vân V.V vẫn là dấu ấn thiết kế. Từ khi bắt đầu khởi nghiệp, cô đã lắng nghe nhu cầu của những người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xung quanh nên luôn dành ưu tiên phục vụ khu vực châu Á. "Tôi rút ra rằng chỉ nên làm cái gì mình giỏi. Đó cũng là cách để chuyên nghiệp hóa và tạo tiền đề cho thương hiệu phát triển", Tường Vân nói và cho biết cô rút lui ở các phần việc không phải là thế mạnh và chỉ đảm nhiệm vai trò sáng tạo, thiết kế và sản xuất trang phục thay vì "ôm" tất cả mọi việc.