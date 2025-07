Làn sóng mới của thời trang Việt: Khi các nhà thiết kế trẻ lên tiếng

Hiệp hội mở của các nhà thiết kế trẻ

Quách Đắc Thắng, Quý Cao, Nguyễn Minh Đức, Elena Nguyễn và Huyền Bùi - 5 thành viên sáng lập Hiệp hội Thời trang VN (DEPA) - đều là những đại diện tiêu biểu của thế hệ nhà thiết kế (NTK) trẻ. Họ đều giỏi nghề, nhiệt huyết, táo bạo và đang góp phần định hình tương lai thời trang Việt bằng bản sắc riêng biệt. Tên gọi DEPA mang tầm vóc lớn lao, thể hiện giấc mơ lớn hơn bản thân mỗi NTK. Các 9X nhắc đến Vietnam Designers House (từng là ngôi nhà chung nâng đỡ thế hệ NTK Việt đời đầu) với sự trân trọng và xem như hình mẫu thành công trong việc tạo dựng không gian kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng thiết kế. Tuy vậy, họ khẳng định DEPA ra đời trong bối cảnh khốc liệt, gấp rút hơn và có nhiều biến động, xuất phát từ nhu cầu hiện tại của các NTK độc lập. Do vậy ngoài các buổi trình diễn runway, hiệp hội hướng đến việc kết nối mạng lưới mentor, cố vấn chuyên môn, chuyên gia trong ngành và các nhà tổ chức quốc tế.

Các nhà thiết kế DEPA tại sự kiện runway đầu tiên Ảnh: NVCC

5 nhà thiết kế sáng lập DEPA Ảnh: NVCC

"Truyền cảm hứng là chưa đủ, phải có cả hành động, hệ thống và chiến lược để thương hiệu trẻ thật sự sống được, lớn lên và đi xa", một NTK đại diện DEPA nói và cho biết: "Hiệp hội hướng tới xây dựng một cộng đồng làm nghề nghiêm túc, bền vững và có tiếng nói chung cho thời trang Việt thế hệ mới, một mái nhà chung để thế hệ NTK Việt có thể làm nghề lâu dài mà không cô độc, không lệ thuộc".

Hiện tại, hiệp hội đồng hành cùng những người trẻ đam mê thời trang có chung tiếng nói với các tiêu chí gồm: có thương hiệu thời trang tử tế, có tư duy thiết kế độc lập, cam kết phát triển dài hạn. Bên cạnh quyền lợi được tập thể đứng sau hỗ trợ truyền thông, tổ chức show, bán hàng, đối thoại một cách có tổ chức…, thành viên phải cam kết không làm nghề một cách dễ dãi, làm thời trang với lý tưởng, có trách nhiệm với cá nhân và cộng đồng xã hội, nói không với đạo nhái, thụ động…

Thương hiệu Montsand thông báo tổ chức Pop-up tại London, Anh Ảnh: NVCC

Sau show diễn runway, chuỗi hoạt động "kích cầu nội địa" chuẩn bị được xúc tiến thông qua các chương trình Pop-up tại TP.HCM và Hà Nội. Hoạt động này giúp các thương hiệu trẻ kết nối với người tiêu dùng, tạo dòng tiền, tăng sức mua và nuôi dưỡng văn hóa tiêu dùng thời trang Việt. Xa hơn là các buổi talkshow chuyên sâu xoay quanh các chủ đề về xây dựng thương hiệu bền vững, gọi vốn, sáng tạo trong kỷ nguyên hậu số… với sự tham gia của các cố vấn, nhà đầu tư, stylist, buyer (người mua sỉ/đại lý)…

Tín đồ thời trang quốc tế tham gia Astoud Pop-up tổ chức tại Tuần lễ thời trang New York Ảnh: NVCC

Bệ phóng để giấc mơ Việt bay xa

Bức tranh toàn cảnh của thời trang Việt thời điểm hiện tại có những điểm sáng từ các thương hiệu nổi bật đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế. Sau khi thành công với thị trường Thái Lan, Lsoul thừa thắng xông lên tiếp cận thị trường Trung Quốc bằng show diễn runway và vừa thông báo khai trương cửa hàng Lsoul tại Thượng Hải vào cuối tháng 6. Thương hiệu Fancì Club chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại trung tâm thương mại Beverley, Hồng Kông… Tuy nhiên, các thương hiệu trẻ tuổi hơn cần "bệ phóng" từ các nền tảng bán lẻ đa thương hiệu.

Aiden Trương, nhà đồng sáng lập Rue Miche Ảnh: NVCC

Thành lập từ năm 2020, Astoud hiện là một nền tảng bán lẻ trực tuyến được nhiều thương hiệu nội địa Việt tin tưởng vì có các giải pháp ưu việt cho vấn đề về logistics quốc tế. Nhà bán có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) hiện đại diện cho hơn 40 NTK và thương hiệu VN trên toàn cầu. Vào tháng 9.2024, trong thời điểm Tuần lễ thời trang New York đang diễn ra, thời trang Việt đã tạo nên dấu ấn qua chuỗi sự kiện Astoud Pop-up kéo dài 5 ngày tại khu phố nghệ thuật Bushwick nổi tiếng của Brooklyn. Những xu hướng thời trang đường phố và thiết kế sáng tạo "made in Vietnam" của Arya, Soulvenir, Snamo, Wiimwork, Profilemomo, Latui Atelier, Caostu, The Idiot, Lider xuất hiện nổi bật tại Mỹ, hòa quyện cùng âm nhạc và ẩm thực, tạo nên một góc nhìn trẻ về văn hóa VN giữa trung tâm New York sôi động. "Chúng tôi tự hào được đồng hành và kết nối với những tài năng Việt xuất sắc trên khắp thế giới…", Manh Nguyễn, Giám đốc điều hành Astoud, chia sẻ. Trong khi đó, trưởng bộ phận marketing của nhà bán này là Kaylee Nguyen nói rằng là một người VN, cô cảm thấy tự hào khi có thể góp phần mang các sáng tạo, văn hóa và thời trang Việt đến với thị trường quốc tế.

Rue Miche còn là nơi kết nối giới trẻ trong sự giao thoa của thời trang, nghệ thuật và văn hóa Ảnh: NVCC

Thời trang street wear mang dấu ấn thủ công tinh xảo từ thương hiệu T-REDX của NTK Huyền Bùi tại DEPA fashion show Ảnh: NVCC

Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, trên đường Phùng Khắc Khoan, nhiều người đã biết đến ngôi nhà chung của 24 thương hiệu local brand mang tên Rue Miche. Đồng sáng lập Rue Miche, Aiden Trương cho biết anh sinh ra tại TP.HCM. Sau thời gian dài du học trở về, anh nhận ra thị trường thời trang VN đang thiếu một "điểm dừng" - một không gian chung cho nhiều thương hiệu độc lập được giám sát và tuyển chọn kỹ lưỡng, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm mua sắm kết hợp tìm hiểu văn hóa và thưởng thức nghệ thuật. Anh nhận xét thời trang Việt rất đặc sắc và người Việt trên khắp thế giới đều ủng hộ hàng Việt. Bên cạnh đó, khách du lịch quốc tế đến từ Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc… cũng ưa chuộng mua sắm thời trang nội địa Việt. Tuy nhiên thử thách khi hợp tác với thương hiệu nội địa nằm ở mô hình hoạt động tự phát. Để có thể phát triển bền vững và đi đường dài, các NTK và thương hiệu phải làm quen với mô hình hoạt động chuyên nghiệp, bắt đầu từ việc thành lập công ty/hộ kinh doanh… từ đó từng bước trở thành điểm đến uy tín cho tín đồ thời trang trong nước và khách du lịch quốc tế.