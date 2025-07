Làn sóng mới của thời trang Việt

Sau thế hệ đàn anh đàn chị tạo được dấu ấn thời trang cao cấp Việt với thế giới thì gần đây thế hệ nhà thiết kế trẻ cũng có những cái tên liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến như Duy Trần, Lâm Gia Khang, Cường Đàm, Phan Đăng Hoàng, Phan Huy, Trần Hùng, Diệp Yến, Trọng Lâm, Trà Linh, Linh Nga…

DEPA Fashion Show đánh dấu màn ra mắt của Hiệp hội Thời trang VN Ảnh: NVCC

Hướng đến quốc tế

Khác với chiến lược dài hạn của thế hệ đi trước, nhà thiết kế 9X xác định tiếp cận thị trường quốc tế từ sớm hoặc chinh phục tín đồ thời trang quốc tế trước khi có những bước đi bài bản ở thị trường trong nước. Kênh truyền thông từ "sức nóng" của người nổi tiếng được họ sử dụng ở đa lĩnh vực, từ các biểu tượng Hollywood, nghệ sĩ dự thảm đỏ LHP Cannes, ngôi sao K-pop đến thần tượng của giới trẻ thế giới…

Trần Hùng (27 tuổi) là nhà thiết kế VN đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thời trang Anh quốc (British Fashion Council) vào năm 2020. Chọn con đường thời trang bền vững, anh xây dựng danh tiếng qua việc duy trì lịch diễn tại Tuần lễ thời trang London (Anh) và không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm để tạo ra các chất liệu mới thân thiện với môi trường như vải da thuần chay. Nhà thiết kế Diệp Yến và thương hiệu Montsand có màn xuất hiện ấn tượng tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 9.2024 ngay sau khi Taylor Swift, Amanda Holden, Karoline Podolak… trở thành khách hàng của thương hiệu.

Orbit Runway Show 2025 mang đến góc nhìn mới về thời trang Việt thế hệ mới Ảnh: NVCC

Các nhà thiết kế trẻ VN đưa mẫu mới giới thiệu tại các sự kiện thời trang lớn ngày càng nhiều. Có thể kể đến Phan Đăng Hoàng tại Tuần lễ thời trang Milan (Ý), Phan Huy, Phạm Ngọc Anh tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp); các thương hiệu Hacchic Couture, Lsoul, Sixdo, Linh Nga Couture tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải (Trung Quốc)…

Bên cạnh việc xuất hiện chính thức ở các tuần lễ thời trang quốc tế, ngày càng nhiều thương hiệu Việt tham gia pop-up store (cửa hàng bán lẻ trong thời gian ngắn) ở nước ngoài để mang đến khách hàng trải nghiệm mặc thử trực tiếp. Đây là một kênh phân phối và tiếp thị bổ trợ tốt cho kênh thương mại điện tử được các nhà thiết kế Trần Khánh Duy, Lâm Gia Khang, các thương hiệu Việt như CaoStu, An Heritage, Jump Out, Paradise Saigon, Thome, Afterparty, Lider, The Idiot, Aka Mydinh, Dalya studios, Duc Studio, Laminapparel… khai thác.

Show thời trang thế hệ mới

Vừa qua có 3 show thời trang ấn tượng, đặc sắc đại diện cho thời trang Việt thế hệ mới là Renaked, Orbit và DEPA Fashion Show.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh trình diễn tại show Renaked của Fancì Club Ảnh: NVCC

Renaked (diễn ra hôm 10.6) là show đầu tiên của Fancì Club, thương hiệu được nhà thiết kế Trần Khánh Duy thành lập năm 2018. Renaked được đánh giá tiệm cận với tinh thần các sàn diễn quốc tế khi mang đến cho khán giả trải nghiệm khác biệt từ không gian, bối cảnh đến ngôn ngữ thời trang qua bộ sưu tập đồ sộ hơn 80 thiết kế. Trước khi gây tiếng vang từ truyền thông trong nước, Fancì Club từng xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn như The New York Times, Business Insider, Grazia, Vogue UK, Elle Australia… Sau khi mở cửa hàng tại TP.HCM, giới thiệu thiết kế trong pop-up store tổ chức tại New York (Mỹ) vào cuối tháng 5 thì show diễn này là bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng thương hiệu bài bản và chuyên nghiệp của nhà thiết kế sinh năm 1999.

Tiếp sau Renaked là Orbit Runway Show (diễn ra hôm 14.6) do Rue Miche tổ chức, quy tụ hơn 20 thương hiệu thời trang và phụ kiện nội địa như Stress Mama, Beuter, Rakkiu, Aah Midnight Club, Accox Acx, Afterparty, Dalya, Mare, Latui Atelier, Victim of the Prime, Maverik, Gian Saigon, Kimtr, Subtle Le Nguyen, Forty Three, Back to Astroworld, Jellyfish và Waa. Không có sàn catwalk tách biệt sân khấu với người xem như thường thấy, người mẫu đi giữa hàng ghế khán giả, trình diễn các bộ sưu tập đa phong cách. Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn cá tính, một câu chuyện về chất liệu, kỹ thuật và tinh thần thương hiệu, kết nối nhịp nhàng trên sàn diễn, phản ánh diện mạo trẻ trung, đa dạng và giàu bản sắc của thời trang VN.

Trong khi đó, DEPA Fashion Show (20.6) đánh dấu màn ra mắt của Hiệp hội Thời trang VN (Designer Emerging Partnership Association - DEPA). 5 nhà thiết kế trẻ sáng lập bao gồm Quách Đắc Thắng (La Lune), Nguyễn Minh Đức (Duc Studio), Quý Cao (CaoStu), Elena Nguyễn (Elena Ngn) và Huyền Bùi (T-Redx) đưa ra một bản phác họa chân dung thời trang gai góc, khác biệt nhưng đậm dấu ấn riêng qua 5 bộ sưu tập đặc sắc. Với chủ đề biến đổi cái riêng dựa trên gốc rễ của nguyên bản sáng tạo, cuộc đối thoại bằng vải vóc, bản sắc và tinh thần dám làm thời trang theo cách riêng của 5 người trẻ đã gây nên tiếng vang lớn trong cộng đồng thời trang Việt. DEPA đặt mục tiêu xây dựng nền móng bền vững cho nhà thiết kế độc lập, vận hành như một cộng đồng mở để cùng học hỏi, chia sẻ nguồn lực, kết nối cơ hội và phát triển bền vững.

"Nhà thiết kế trẻ muốn đi xa nên chọn đi cùng nhau và tự tạo nên sân chơi cho riêng mình. Tôi mong DEPA sẽ có fashion show hằng năm, sự đồng lòng của bạn trẻ có chung đam mê, chung tiếng nói sẽ làm cho ngành thời trang VN ngày càng lớn mạnh và thế giới phải chú ý", nhà thiết kế Quý Cao nói. (còn tiếp)