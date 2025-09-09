Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Năng lượng thanh xuân từ những ‘lò’ đào tạo sân khấu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
09/09/2025 11:00 GMT+7

Sân khấu Quốc Thảo, TP.HCM vừa có buổi thi cuối học kỳ ấn tượng của các học viên khóa 18, minh chứng cho sức hút của các 'lò' đào tạo nghệ thuật tư nhân hiện nay.

Suốt hai tiếng đồng hồ, khán giả đã được truyền một nguồn năng lượng tích cực, vượt ngoài mong đợi về một buổi kiểm tra học phần thông thường. Điều này phản ánh một xu hướng đáng chú ý: các "lò" đào tạo tư nhân đang trở thành lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với những người trẻ có đam mê nhưng hạn chế về thời gian hay điều kiện theo học hệ chính quy.

Năng lượng thanh xuân từ những ‘lò’ đào tạo sân khấu- Ảnh 1.

Các em học viên trong một tiết mục thi

ẢNH: H.K

Các buổi học linh hoạt, thường vào buổi tối, tạo điều kiện thuận lợi cho cả học sinh, sinh viên và người đã đi làm có thể theo đuổi ước mơ. Có em mới học lớp 11, có người đang là MC muốn hoàn thiện kỹ năng, hay những bạn trẻ từ Gia Lai, Quảng Ninh, Nghệ An… hay một học viên quốc tịch Đài Loan nói tiếng Việt như người bản xứ cũng tìm đến đây để học hỏi. 

Năng lượng thanh xuân từ những ‘lò’ đào tạo sân khấu- Ảnh 2.

Thầy Quốc Thảo, thầy Đức Thành, cô Tố Loan là những giáo viên gạo cội

ẢNH: H.K

Mô hình đào tạo tập trung vào hiệu quả, trang bị những kỹ năng cốt lõi để học viên có thể nhanh chóng làm nghề.

Năng lượng thanh xuân từ những ‘lò’ đào tạo sân khấu- Ảnh 3.

Học viên sân khấu Hồng Vân thi tốt nghiệp với vở Thái hậu Dương Vân Nga

ẢNH: H.K

Minh chứng là các học viên K18 đã phải đối mặt với một đêm thi nặng và khó với 5 môn liên tiếp: Tiếng nói sân khấu, Hình thể, Thanh nhạc, Múa và Hóa trang. Chương trình được thiết kế thông minh thành một câu chuyện liền mạch, đòi hỏi các bạn trẻ phải tự viết kịch bản, lời thoại, và sáng tạo trong cả trang phục để có thể biến hóa "trong vòng một nốt nhạc". Từ diễn catwalk, rao hàng, đọc truyện, hát rap giới thiệu bản thân, đến những hoạt cảnh hành động kịch tính, hoặc một hoạt cảnh dài không một lời thoại mà tả được cuộc chiến tranh giữ nước hào hùng của quân dân Việt Nam… Tất cả đều được thể hiện một cách duyên dáng, khán giả lúc thì cảm động, lúc thì cười vang khán phòng, vô cùng thú vị.

Đạo diễn Quốc Thảo, người sáng lập sân khấu, chia sẻ định hướng đào tạo đa năng cho học viên, không chỉ bó hẹp ở kịch nói mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như MC, phim ảnh, MV để các em có thêm cơ hội mưu sinh. Anh cho biết mục đích rõ ràng của mình: "Buổi thi hơi nặng, nhưng tôi muốn các em bung hết sức ra để biết bản thân mình ưu khuyết chỗ nào, sau đó sẽ điều chỉnh, bổ sung. Và thiết kế các tiết mục cũng đa dạng, có bi, hài, kinh dị, để các em trải nghiệm".

Sân khấu Hồng Vân cũng là một "lò" đào tạo tư nhân rất mạnh suốt hơn 10 năm nay. NSND Hồng Vân cũng thiết kế đa dạng môn học và yêu cầu rất cao nơi học viên. 

Chị nói: "Khi học càng khổ luyện thì sau này ra làm nghề càng thuận lợi. Tất nhiên chúng tôi chỉ dạy những môn căn bản nhất trong chuyên môn để các em rút ngắn thời gian, có thể đi làm sớm. Sau này em nào muốn học thêm về lý luận thì có thể thi vào trường chính quy hoặc tự học thêm bằng nhiều cách, cũng thuận lợi hơn". Cách làm này không chỉ giúp người học thích nghi nhanh với môi trường làm nghề chuyên nghiệp mà còn góp phần phát hiện những nhân tố mới.

Thực  tế cho thấy nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp ở các "lò" tư nhân đã được trang bị chút ít căn bản nên mạnh dạn thi vào trường chính quy để nâng cao tay nghề. Có thể nói, các sân khấu đào tạo tư nhân đang ngày càng khẳng định vị thế của mình, là nơi chắp cánh ước mơ cho những mầm non sân khấu.

