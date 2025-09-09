Cụ thể, 9 dự án luật gồm: luật Thuế thu nhập cá nhân; luật Công nghệ cao (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ; sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điều ước quốc tế; sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự; luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; luật Báo chí (sửa đổi).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp xây dựng pháp luật ngày 8.9 ẢNH: TTXVN

Đáng chú ý, thảo luận về luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đặc biệt quan tâm đánh giá về vai trò, sứ mệnh của Ủy ban An toàn giao thông, trong bối cảnh các chức năng, nhiệm vụ về an toàn giao thông đã được phân định rõ trách nhiệm cho các bộ chuyên ngành.

Với luật Báo chí (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đề nghị luật phải tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phát huy vai trò, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Luật cần phân loại chức năng, nhiệm vụ, vai trò công tác, phạm vi hoạt động của các cơ quan báo chí; tách bạch quản lý báo chí và truyền thông xã hội; có cơ chế để phát triển các cơ quan báo chí chủ lực; cùng với đó quy định cụ thể phạm vi hoạt động của nhà báo, cộng tác viên...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới. Trong quá trình xây dựng, cần tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thông thoáng, với tư duy đổi mới, kiến tạo phát triển. Tiếp tục rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc từ các kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được, đặc biệt từ người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quán triệt tinh thần "6 tăng cường" gồm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến các chủ thể liên quan, các đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học.

Tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và kiểm tra giám sát; tăng cường phối hợp với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...; tăng cường bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách. Tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật với cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng, chú ý khen thưởng, động viên kịp thời, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo… trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.