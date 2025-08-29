Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Em xinh' từng đóng trong phim 'Địa đạo' nói gì về việc thi hoa hậu?

Minh Hy
Minh Hy
29/08/2025 06:53 GMT+7

Sau khi được khán giả biết đến nhiều hơn, 'em xinh' Lamoon nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài thanh tú và đề nghị thi hoa hậu.

Bước ra từ chương trình Em xinh say hi, Lamoon nhanh chóng cho ra mắt MV Synth chúc nâng ly. Ca khúc được nữ ca sĩ 10X sáng tác vào năm 2024, được lấy cảm hứng từ câu chuyện chứng kiến đám cưới người yêu cũ.

- Ảnh 1.

Lamoon không có ý định thi hoa hậu

ẢNH: NVCC

Bài hát được kết hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống bằng nhiều thể loại khác nhau như pop, EDM, bossa nova và âm hưởng ngũ cung. Lời bài hát không quá u sầu mà thay vào đó là sự giao thoa giữa nỗi buồn nhẹ nhàng, sự thanh thản và một chút tinh nghịch.

"Synth chúc nâng ly là ca khúc mang màu sắc dân gian rõ nét nhất trong album đầu tay, vì vậy tôi muốn gửi tặng khán giả đầu tiên như một món quà vừa quen thuộc vừa gần gũi. Song song đó, tôi cũng đưa vào những yếu tố mới mẻ từ quá trình học hỏi, đổi mới và sáng tạo. Dẫu vậy, khán giả vẫn sẽ thấy một Lamoon 'không chạy đi đâu được' với nhạc ngũ cung hòa quyện trong nhạc điện tử, sự chân thành, cảm xúc và tinh thần nghiêm túc trong từng sản phẩm", Lamoon chia sẻ.

- Ảnh 2.

Juky San là khách mời trong MV của Lamoon

ẢNH: NVCC

Lamoon tự tin hơn sau 'Em xinh say hi'

Bên cạnh đó, Lamoon khẳng định năm 2025 là năm đáng nhớ vì cô gặt hái được nhiều thành công ở cả phim ảnh lẫn âm nhạc. 

Trong suốt quá trình tham gia show âm nhạc, Lamoon không chỉ gây ấn tượng với khả năng trình diễn mà còn nhờ nhan sắc khả ái, trong trẻo. Nữ ca sĩ 22 tuổi thừa nhận mình nhận được nhiều câu hỏi về việc tham gia đấu trường sắc đẹp nhưng cô không có ý định này.

Cô bộc bạch: "Hiện tại, Lamoon không có ý định tham gia các cuộc thi hoa hậu vì muốn dành trọn tâm huyết cho âm nhạc. Nếu có một lĩnh vực muốn thử sức trong tương lai, tôi mong được trải nghiệm ở vai trò đạo diễn. Trước đây tôi từng thi đỗ khoa Đạo diễn của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng chưa có thời gian theo học. Đây vẫn là một nguyện vọng tôi ấp ủ và chắc chắn sẽ thực hiện khi điều kiện cho phép".

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003, quê Đà Nẵng. Cô từng đậu á khoa Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau đó, nữ ca sĩ 10X được khán giả biết đến sau khi giành vị trí top 7 chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2023.

Hot girl 'Vietnam Idol' Lamoon ra mắt MV đầu tay

Hot girl 'Vietnam Idol' Lamoon ra mắt MV đầu tay

Nữ ca sĩ 21 tuổi Lamoon chính thức ra mắt công chúng tối 24.10 bằng MV đầu tay mang tên 'Một mình'. Hot girl 'Vietnam Idol' khẳng định phong cách riêng khi tự sáng tác và sản xuất âm nhạc.

