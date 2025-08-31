Võ Minh Lâm đóng vai lão, Tú Sương giả trai trong ‘Bức ngôn đồ Đại Việt’

Nay sân khấu Đại Việt của ông bầu Hoàng Song Việt phục dựng Bức ngôn đồ Đại Việt để kỷ niệm 100 năm theo nghiệp hát của gia tộc Minh Tơ.

Bức ngôn đồ Đại Việt (tác giả Hà Văn Cầu - Loan Thảo - Thanh Tòng) có nội dung ca ngợi Ngũ hổ tướng của Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, trong đó có Nguyễn Địa Lô là vai chính, và người con là Nguyễn Phục làm nên kịch tính gay cấn, vô cùng hấp dẫn.

Kép đẹp vào vai lão

Thời Vũ Linh đang là kép trẻ đẹp và đoàn hát đang cần kịch bản mới, nghệ sĩ Thanh Tòng đưa Bức ngôn đồ Đại Việt cho Vũ Linh xem và đề nghị anh đóng vai Nguyễn Địa Lô, thì anh giãy nảy: "Trời ơi, sao cho tôi đóng vai già!". Thanh Tòng động viên: "Tin anh đi. Vai này hay lắm, bảo đảm em sẽ nổi tiếng". Vũ Linh đọc kỹ kịch bản và… đồng ý, nhưng cũng còn lo lo trong bụng. Nhưng tính Vũ Linh hễ lên sân khấu là cháy hết mình, đúng như lời đạo diễn Hoa Hạ nói.

Thế là Bức ngôn đồ Đại Việt thành công vang dội, Nguyễn Địa Lô trở thành vai diễn để đời của Vũ Linh. Sau này NSND Thanh Tòng và NSUT Trường Sơn diễn vai Nguyễn Địa Lô cũng lấy trọn trái tim khán giả.

NƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Tú Sương trong buổi họp báo ẢNH: H.K

Bây giờ đến lượt NSƯT Võ Minh Lâm được đạo diễn NSƯT Hoa Hạ chọn cho nhân vật Nguyễn Địa Lô trong phiên bản mới, sẽ diễn vào ngày 11.10 tới tại nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM. Võ Minh Lâm cũng đang là anh kép trẻ đẹp nổi tiếng vào hàng bậc nhất hiện nay, nếu giao cho anh vai lão liệu có thiệt thòi?

Lâm nói: "Tôi nghĩ đây là cơ hội quý cho tôi thử thách tay nghề. Những vai khó, đa dạng sẽ giúp người nghệ sĩ rèn luyện rất tốt, không bị đóng khung ở một dạng nào nhất định". Thật ra Võ Minh Lâm từng thử sức trong hai vai lão là Lý Thường Kiệt (Câu thơ yên ngựa) và ông Bảy Đờn (Người ven đô), xem ra anh không chê vai nào cả, và đều hoàn thành xuất sắc.

Đạo diễn Hoa Hạ luôn có con mắt tinh tường, đặt nghệ sĩ vào đúng vị trí để tỏa sáng.

Giả trai không khó đối với NSƯT Tú Sương

Nhưng như vậy thì NSND Quế Trân sẽ thiếu đi một bạn diễn ăn ý thường xuyên đóng cặp với cô. Trong vở này Quế Trân đóng vai Bảo Trâm vợ của Nguyễn Phục, dâu của Nguyễn Địa Lô. Vậy chọn ai để vào nhân vật Nguyễn Phục, một nhân vật cũng đầy sức nặng tâm lý, kỹ thuật biểu diễn cũng không nhẹ? Cuối cùng NSƯT Tú Sương là ứng viên tuyệt vời nhất.

Tú Sương nổi tiếng là một cô đào đa năng, vai văn, vai võ, vai nam, vai nữ đều rất xuất sắc, đặc biệt vào vai nam còn hay hơn cả nghệ sĩ nam, có khi còn hướng dẫn cho nghệ sĩ nam những bộ diễn khó. Tú Sương và Quế Trân là chị em cô cậu ruột, từng diễn chung với nhau rất nhiều, nên rất ăn ý.

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ và ông bầu Hoàng Song Việt trong buổi họp báo ẢNH: H.K

Mới đây, họ tham gia vở Câu thơ yên ngựa cũng thuộc gia tộc Minh Tơ, trong đó Quế Trân đóng vai Thái hậu Ỷ Lan, còn Tú Sương đóng vai Thượng Dương Hoàng hậu, hai người đối nghịch nhau trong cung cấm. Bây giờ đổi lại họ sẽ "yêu nhau" trong Bức ngôn đồ Đại Việt. Nhưng hầu hết mọi người đều tin tưởng tài năng của hai nữ nghệ sĩ này, vì họ đã chứng minh qua nhiều vai khó suốt mấy chục năm.

Bức ngôn đồ Đại Việt tạo cơ hội cho diễn viên trẻ

Trong vở có nhiều nghệ sĩ của gia tộc Minh Tơ như Thanh Sơn, Điền Trung, Thanh Thảo, ngoài ra còn có những nghệ sĩ khác như Minh Trường, Nhã Thy, Kim Ngân, Phạm Vũ Thành, Lâm Minh Nghiêm... đều rất quen thuộc với khán giả.

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ nói: "Tôi sẽ sáng tạo khá nhiều trong bản dựng này để các bạn chứng minh sức trẻ, sự tươi mới, vượt qua những kỹ thuật khó của nghề. Tôi đã làm việc nhiều với các bạn, nhận thấy các bạn ngày nay rất giỏi, chỉ cần cơ hội là tiến bộ, tỏa sáng".