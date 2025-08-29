Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ 'gây sốt' khi tái hiện ảnh cưới xưa

Nhà thiết kế Dũng Nguyễn cho biết bộ ảnh của vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ nằm trong dự án Yêu áo dài, yêu đất nước do anh sáng lập. Dự án ra mắt trong thời điểm cả nước đang hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc. Để lưu giữ lại thời khắc trọng đại này, anh mời các khách mời mặc áo dài truyền thống, chụp ảnh tại các địa danh mang dấu tích lịch sử văn hóa, con người ở Hà Nội.
Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc trong Yêu áo dài, yêu đất nước không chỉ là nơi nhà thiết kế Dũng Nguyễn và các khách mời cùng nhìn lại những năm tháng lịch sử hào hùng đã đi qua của dân tộc, mà còn chạm vào những xúc cảm chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người của nhiều người xung quanh.
Dự án cũng là cách để nhà thiết kế và khách mời bày tỏ lời tri ân đến thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống làm nên mùa thu độc lập tự do cho đất nước; đồng thời cũng là một lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ ngày hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, biết ơn, cống hiến và viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Mẹ của diễn viên Thu Quỳnh là nghệ sĩ Cao Nga, người từng được mệnh danh là "thiên nga sân khấu kịch thập niên 1990". Qua những khung ảnh ba thế hệ, nhà thiết kế mong muốn tôn vinh giá trị gia đình Việt. Anh cho rằng tình yêu nước không chỉ được viết trong trang sử lớn, mà còn được gìn giữ trong từng mái ấm, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục được truyền lửa tự hào, trân trọng hòa bình và những điều tốt đẹp của đất nước.
Hoàng Yến chọn thiết kế áo dài đỏ rực mang tên Quốc kỳ đính kết sao vàng lấp lánh, bên cạnh là thiếu tá Mai Ly trong quân phục chỉn chu - đại diện cho những "bông hồng thép" lặng thầm nơi tuyến đầu gìn giữ bình yên. Hai người phụ nữ ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng gặp nhau ở cùng điểm chung là tình yêu đất nước.
Thực hiện các mẫu thiết kế và chụp các bộ ảnh Yêu áo dài, yêu đất nước trong thời điểm Hà Nội nóng bức, nhà thiết kế đã ưu tiên chọn các chất liệu mềm mại, thoải mái và gần gũi giúp tôn dáng như lụa, tơ tằm... Anh tạo điểm nhấn cho tà áo dài bằng các họa tiết đặc trưng, thể hiện niềm tự hào dân tộc như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do, bản đồ chữ S...
Dũng Nguyễn tâm sự: "Cho đến thời điểm này khi đã hoàn thành 18 bộ ảnh, kể 18 câu chuyện theo cá tính riêng của mỗi nhân vật khách mời thì tôi và cả ê kíp đã có thể tự hào. Chúng tôi đã lan tỏa được thông điệp yêu nước từ những nghệ sĩ, chiến sĩ qua những hình ảnh đáng nhớ trong dự án".
Ngoài vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ, gia đình diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Quỳnh Nga, Huyền Lizzie, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Á hậu Thủy Tiên, MC Thái Dũng, MC Mai Ngọc, dự án Yêu áo dài, yêu đất nước còn có sự đồng hành của Hoa hậu Trúc Linh, các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Thu Hằng, MC Lê Thu Hòa, MIQ Phương Nhã, các TikToker Hà Lê, By Quyen, Trang Lê... cùng sự tham gia của các chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam như thiếu tá Mai Ly, đại úy Phạm Điều và thiếu úy Thế Văn.
