Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ 'gây sốt' khi tái hiện ảnh cưới xưa

Nhà thiết kế Dũng Nguyễn cho biết bộ ảnh của vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ nằm trong dự án Yêu áo dài, yêu đất nước do anh sáng lập. Dự án ra mắt trong thời điểm cả nước đang hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc. Để lưu giữ lại thời khắc trọng đại này, anh mời các khách mời mặc áo dài truyền thống, chụp ảnh tại các địa danh mang dấu tích lịch sử văn hóa, con người ở Hà Nội.

Công chúng ngưỡng mộ tổ ấm viên mãn gần 40 năm của vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ. Trong bộ ảnh Yêu áo dài, yêu đất nước, cặp đôi tái hiện hình ảnh đám cưới xưa - cô dâu mặc áo dài, cài khăn voan, đeo găng tay ren trắng nhận bó hoa lay ơn từ chú rể mặc quân phục ẢNH: NTKCC

Yêu áo dài, yêu đất nước là dự án đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Dũng Nguyễn ẢNH: NTKCC

Vợ chồng nghệ sĩ gạo cội chở nhau trên chiếc xe Dream, cùng diện áo dài đỏ đi qua những cung đường và địa danh ghi dấu lịch sử trong những ngày cả nước đang hướng về Hà Nội và sự kiện A80 ẢNH: NTKCC

Sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa trên khắp các phố phường Hà Nội giúp lan tỏa tình yêu áo dài, lan tỏa câu chuyện tình yêu thủy chung, tình yêu quê hương đất nước ẢNH: NTKCC

Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc trong Yêu áo dài, yêu đất nước không chỉ là nơi nhà thiết kế Dũng Nguyễn và các khách mời cùng nhìn lại những năm tháng lịch sử hào hùng đã đi qua của dân tộc, mà còn chạm vào những xúc cảm chân thành, những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi con người của nhiều người xung quanh.

Dự án cũng là cách để nhà thiết kế và khách mời bày tỏ lời tri ân đến thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống làm nên mùa thu độc lập tự do cho đất nước; đồng thời cũng là một lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ: lịch sử đang được tiếp nối trong mỗi thế hệ ngày hôm nay, vì thế hãy sống trọn vẹn, biết ơn, cống hiến và viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Gia đình ba thế hệ của diễn viên Thu Quỳnh, với mẹ là nghệ sĩ Cao Nga và con gái Tuệ An ẢNH: NTKCC

Mẹ của diễn viên Thu Quỳnh là nghệ sĩ Cao Nga, người từng được mệnh danh là "thiên nga sân khấu kịch thập niên 1990". Qua những khung ảnh ba thế hệ, nhà thiết kế mong muốn tôn vinh giá trị gia đình Việt. Anh cho rằng tình yêu nước không chỉ được viết trong trang sử lớn, mà còn được gìn giữ trong từng mái ấm, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục được truyền lửa tự hào, trân trọng hòa bình và những điều tốt đẹp của đất nước.

Huyền Lizzie khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nền nã, quý phái, dịu dàng trong tà áo dài lụa ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Dũng Nguyễn (bên phải), Huyền Lizzie và nhiếp ảnh gia Phạm Việt Dũng trong buổi chụp. Ở dự án này, Dũng Nguyễn đảm nhiệm nhiều vai trò, từ thiết kế trang phục, lựa chọn concept, chọn địa điểm bối cảnh phù hợp. 18 bộ ảnh ra mắt là 18 câu chuyện được kể theo cá tính riêng của mỗi nhân vật khách mời ẢNH: NTKCC

Ca sĩ Dương Hoàng Yến và thiếu tá Lê Mai Ly gây ấn tượng với bộ ảnh chụp tại Bảo tàng Phòng không - Không quân với bối cảnh phía sau là xác máy bay bị bắn hạ đang trưng bày tại bảo tàng ẢNH: NTKCC

Hoàng Yến chọn thiết kế áo dài đỏ rực mang tên Quốc kỳ đính kết sao vàng lấp lánh, bên cạnh là thiếu tá Mai Ly trong quân phục chỉn chu - đại diện cho những "bông hồng thép" lặng thầm nơi tuyến đầu gìn giữ bình yên. Hai người phụ nữ ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng gặp nhau ở cùng điểm chung là tình yêu đất nước.

Từ sắc đỏ kiêu hãnh đến sắc vàng dịu nhẹ, từ quân phục đến áo dài, hình ảnh của Dương Hoàng Yến và Lê Mai Ly khắc họa vẻ đẹp mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam

ẢNH: NTKCC

Diễn viên Quỳnh Nga ẢNH: NTKCC

Thực hiện các mẫu thiết kế và chụp các bộ ảnh Yêu áo dài, yêu đất nước trong thời điểm Hà Nội nóng bức, nhà thiết kế đã ưu tiên chọn các chất liệu mềm mại, thoải mái và gần gũi giúp tôn dáng như lụa, tơ tằm... Anh tạo điểm nhấn cho tà áo dài bằng các họa tiết đặc trưng, thể hiện niềm tự hào dân tộc như cờ đỏ sao vàng, cánh chim tự do, bản đồ chữ S...

Dũng Nguyễn tâm sự: "Cho đến thời điểm này khi đã hoàn thành 18 bộ ảnh, kể 18 câu chuyện theo cá tính riêng của mỗi nhân vật khách mời thì tôi và cả ê kíp đã có thể tự hào. Chúng tôi đã lan tỏa được thông điệp yêu nước từ những nghệ sĩ, chiến sĩ qua những hình ảnh đáng nhớ trong dự án".

Ngoài vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ, gia đình diễn viên Thu Quỳnh, diễn viên Quỳnh Nga, Huyền Lizzie, ca sĩ Dương Hoàng Yến, Á hậu Thủy Tiên, MC Thái Dũng, MC Mai Ngọc, dự án Yêu áo dài, yêu đất nước còn có sự đồng hành của Hoa hậu Trúc Linh, các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Thu Hằng, MC Lê Thu Hòa, MIQ Phương Nhã, các TikToker Hà Lê, By Quyen, Trang Lê... cùng sự tham gia của các chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam như thiếu tá Mai Ly, đại úy Phạm Điều và thiếu úy Thế Văn.

Á hậu Thủy Tiên chọn thiết kế áo dài Quốc khánh để lưu giữ khung hình đầy cảm xúc tại quảng trường Ba Đình ẢNH: NTKCC

MC Thái Dũng ẢNH: NTKCC