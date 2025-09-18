Mỹ nhân Việt cao 1,8 m diện áo tắm nóng bỏng ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Mới đây, vòng bán kết cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 đã chính thức diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 23 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như gây chú ý ngay từ phần thi áo tắm.

Hà Tâm Như gây chú với phần trình diễn áo tắm nóng bỏng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người đẹp diện thiết kế sắc tím, khoe hình thể nóng bỏng cùng chiều cao 1,8 m. Với bước catwalk tự tin, thần thái rạng rỡ và mái tóc uốn sóng nước, Hà Tâm Như được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá có sự tiến bộ rõ rệt, thậm chí nổi bật hơn nhiều so với những vòng trước.

Hà Tâm Như tại phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong phần thi dạ hội, mỹ nhân chuyển giới chọn bộ trang phục màu vàng rực rỡ, thân trên đính kết tinh xảo, phần tà váy cắt xẻ táo bạo giúp phô diễn đôi chân dài thẳng tắp. Màn trình diễn tiếp tục ghi điểm nhờ sự quyến rũ và phong thái tự tin.

Đáng chú ý, ở phần thi hùng biện, Hà Tâm Như thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi sử dụng song ngữ Anh và Thái để trình bày quan điểm của mình, nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Phần thi hùng biện của Hà Tâm Như được đánh giá cao khi sử dụng cả 2 ngôn ngữ Anh và Thái ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, Tâm Như nói: "Đối với tôi, vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những gì ta nhìn thấy, mà còn ở mục đích mà ta hướng đến đó là tạo ra sự khác biệt tích cực cho bản thân và cho người khác. Hành trình của tôi đã dạy tôi cách kiên cường, mạnh mẽ và biết yêu thương chính mình nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi chọn lan tỏa những điều tốt đẹp, ngừng so sánh bản thân với người khác và tập trung chăm sóc sức khỏe. Câu chuyện của tôi là minh chứng rằng vẻ đẹp đích thực xuất phát từ mục đích sống. Tôi đã làm được, và bạn cũng có thể".

Trước đó, Hà Tâm Như vừa xuất sắc giành ngôi Á quân 2 (2nd Runner-up) ở phần thi tài năng, qua đó được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho vương miện Miss International Queen 2025.

Thông điệp Hà Tâm Như mang đến Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Sau khi đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025, Hà Tâm Như dành nhiều tâm huyết cho quá trình tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế. Tâm Như cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được góp mặt tại một trong những cuộc thi danh giá nhất dành cho người chuyển giới. Cô tin rằng những trải nghiệm tại đây sẽ giúp bản thân tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Mỹ nhân Việt được kỳ vọng cho ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm nay sau nhiều thành tích đạt được

ẢNH: FBNV

Song song với việc tranh tài, Hà Tâm Như mong muốn truyền đi một thông điệp ý nghĩa: "Tôi xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, nên tôi tin rằng giáo dục chính là chìa khóa để dẫn đến thành công. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, bà nội là người đồng hành quan trọng nhất cuộc đời tôi. Bà yêu thương tôi vô điều kiện, dạy tôi lòng biết ơn, sự dũng cảm và luôn ở bên cạnh tôi trong suốt quá trình thực hiện giấc mơ".

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Tâm Như trở thành huấn luyện viên thể hình, với mong muốn giúp người khác có được sức khỏe tốt và hình thể cân đối. Đồng thời, cô không ngừng nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới.

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, tổ chức thường niên tại Thái Lan từ năm 2004. Trong gần hai thập niên qua, Việt Nam đã nhiều lần cử thí sinh tham dự và gặt hái thành tích ấn tượng. Nổi bật nhất là Hương Giang, đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Tiếp nối dấu ấn đó, năm 2024, Nguyễn Tường San giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người đẹp Việt Nam đạt thành tích cao thứ hai sau Hương Giang. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Hà Tâm Như tại mùa giải năm nay nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả trong nước. Đêm chung kết Miss International Queen 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 20.9 tại Thái Lan.