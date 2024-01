Nhan sắc quyến rũ của mỹ nhân chuyển giới Hunter Schafer

Trên thảm đỏ ra mắt The Hunger Games - The Ballad of Songbirds and Snakes tại London và Berlin, Hunter Schafer trình diễn những bộ cánh nghệ thuật đẹp mắt và táo bạo nhất của Prada và Schiaparelli. Các dự án điện ảnh tiếp theo cô tham gia bao gồm phim kinh dị Cuckoo của Tilman Singer (dự kiến phát hành năm 2024), Kinds of Kindness của Yorgos Lanthimos, Mother Mary của David Lowery và game kinh dị OD của Hideo Kojima và Jordan Peele