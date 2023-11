‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’ đạt doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ

Bộ phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes dành cho giới trẻ của Lionsgate đã thu về thêm 11,4 triệu USD vào hôm 24.11, cộng thêm vào con số 13,2 triệu USD thu được trong ngày 22 và 23.11.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes đang được xem là bộ phim hưởng lợi nhiều nhất dịp lễ Tạ ơn năm nay.

Tom Blyth và Rachel Zegler trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes IMDb

Mọi thứ dường như đang thuận lợi cho phần tiền truyện của The Hunger Games sau khi mở màn với 44 triệu USD vào cuối tuần trước. Phim có cơ hội vượt qua tổng doanh thu Bắc Mỹ 100 triệu USD sau 10 ngày phát hành.

Trong khi đó, bom tấn Wish kỷ niệm 100 năm thành lập Disney đã tụt lại phía sau, thu về 7,9 triệu USD vào ngày 24.11, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 20,2 triệu USD. Đây vẫn là màn trình diễn kém cỏi của Disney - hãng từng thống trị kỳ nghỉ lễ tháng 11 chỉ cách đây vài năm với những bộ phim dành cho gia đình như Ralph Breaks the Internet, Frozen II và Coco.

Wish có kinh phí sản xuất khổng lồ 200 triệu USD. Sau 5 ngày ra rạp, phim có nguy cơ chỉ đạt dưới 35 triệu USD. Phim hoạt hình này không có khởi đầu tốt đẹp.

Cảnh trong phim Napoléon IMDb

Trong khi đó, Sony Pictures đang phát hành phim Napoléon tại 3.500 rạp, bao gồm Imax. Apple Original Films đã chi ngân sách cho bộ phim sử thi về hoàng đế nước Pháp của đạo diễn Ridley Scott, trong khi Sony phụ trách phân phối tại Bắc Mỹ.

Vai Napoléon do Joaquin Phoenix đóng giúp bom tấn này vượt qua Wish để giành giải bạc trên các bảng xếp hạng Bắc Mỹ, vượt xa kỳ vọng một chút và doanh thu ra mắt sau 5 ngày sẽ khoảng 33 triệu USD.

Tổng doanh thu toàn cầu của Napoléon dự kiến là 73 triệu USD vào cuối tuần này, cách xa ngân sách chi ra cho phim (lên đến 200 triệu USD).

Killers of the Flower Moon hiện đạt doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 145 triệu USD khiến 2 xuất phẩm của Apple vào mùa thu này chưa thực sự thành công ở rạp chiếu.

Trolls Band Together của Universal thu về 25,5 triệu USD trong kỳ nghỉ 5 ngày dịp lễ Tạ ơn, đánh dấu mức giảm 41% so với lần ra mắt cuối tuần trước, giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ.

Vào top 5 là bộ phim sát nhân Thanksgiving do Eli Roth đạo diễn, đạt tổng doanh thu Bắc Mỹ 23,5 triệu USD - một kết quả tốt đẹp với ngân sách sản xuất chỉ 15 triệu USD.