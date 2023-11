'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' dẫn đầu doanh thu phòng vé

Doanh thu bán vé tuần đầu của phần tiền truyện The Hunger Games không có được sức hút của loạt phim ban đầu, vốn đã đưa Jennifer Lawerence trở thành ngôi sao toàn cầu và truyền cảm hứng cho 3 phần tiếp theo.

Tuy nhiên phim đủ để giành chiến thắng cao nhất doanh thu cuối tuần qua trước 3 gương mặt mới: Trolls Band Together, Thanksgiving và Next Goal Wins.

Rachel Zegler và Tom Blyth trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes IMDb

Trước nhiều phim mới ra rạp, doanh thu bán vé phần tiếp theo bom tấn siêu anh hùng của Disney là The Marvels đã giảm 79%. Đây là một trong những mức giảm lớn nhất vào cuối tuần thứ hai trong lịch sử Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Sau ghi nhận khởi đầu tệ nhất về doanh thu trong toàn bộ MCU, The Marvels đứng vị trí thứ 3 với 10,2 triệu USD từ 4.030 rạp, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ của phim lên 65 triệu USD và toàn cầu hơn 161 triệu USD. Bộ phim có kinh phí sản xuất 270 triệu USD này là bom tấn hiếm hoi của MCU có thành tích kém ở phòng vé.

Mặc dù The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes có doanh thu mở màn thấp hơn đáng kể so với các phần trước (mỗi phần trong số 4 phần The Hunger Games ra mắt đạt ít nhất 100 triệu USD ở phòng vé Bắc Mỹ), các nhà phân tích tin rằng bộ phim có vị thế tốt khi ra rạp. Phim tốn 100 triệu USD để sản xuất, nhiều hơn The Hunger Games phần đầu tiên nhưng ít hơn đáng kể so với 3 phần tiếp theo.

Cảnh trong bom tấn The Marvels IMDb

Ở vị trí thứ 2, Trolls Band Together mở màn ngang bằng với kỳ vọng, thu về 30,6 triệu USD từ 3.870 rạp Bắc Mỹ. Đây là tuần mở màn cao thứ 3 đối với một phim hoạt hình trong năm nay, tuy vẫn còn cách xa vị trí số 1 và 2 của The Super Mario Bros. Movie (146 triệu USD) và Spider-Man: Across The Spider-Verse (120 triệu USD).

Theo Box Office Vietnam, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (tựa Việt Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc) đạt hơn 2,5 tỉ đồng từ khi ra rạp hôm 17.11.