'The Marvels' thất bại doanh thu khiến Disney phải xem lại phim siêu anh hùng

Con số trên thấp hơn nhiều so với kỳ vọng về The Marvels. Trước đó, hãng Disney mong phim thu được 140 triệu USD hoặc hơn thế ở Bắc Mỹ (với bom tấn có kinh phí lên đến 270 triệu USD này). The Marvels được xếp hạng là một trong những phim ra mắt toàn cầu tệ nhất trong lịch sử của dòng phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Khó khăn đến thêm với The Marvels khi phải đối đầu phần tiền truyện The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (ra rạp ngày 17.11) và phim hoạt hình Wish dành cho gia đình (khởi chiếu ngày 22.11).

Ngôi sao Brie Larson trong phim The Marvels IMDb

The Marvels là bộ phim MCU thứ 33 và là phần tiếp theo của bom tấn Captain Marvel đạt doanh thu hàng tỉ USD năm 2019, với 153 triệu USD ở Bắc Mỹ và 455 triệu USD trên toàn cầu khi ra mắt tuần đầu tiên.

Kể từ đó, Disney đã khiến người xem "ngợp" với vô số phim về MCU từ ngoại truyện đến phần tiếp theo, phim truyền hình nhiều tập... Nhà phân tích cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian, cho biết: "Ý tưởng về việc kết nối nhiều vũ trụ và các nhân vật di chuyển liên tục giữa màn ảnh rộng rồi màn ảnh nhỏ đã khiến khán giả không còn quan tâm".

Trung Quốc có khởi đầu doanh thu The Marvels lớn nhất bên ngoài Bắc Mỹ với 11,7 triệu USD, tiếp theo là Anh - 4,3 triệu USD, Indonesia - 3,7 triệu USD, Hàn Quốc - 3,5 triệu USD, Pháp - 3,1 triệu USD. The Marvels cũng không tạo được tiếng vang ở định dạng Imax, chỉ đóng góp 4,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 10 triệu USD toàn cầu.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, nhận định: "Đây là sự sụp đổ phòng vé chưa từng có của Marvel. Các cuộc đình công của diễn viên làm tổn hại đến hoạt động tiếp thị của phim, nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến những con số này. Kể từ đại dịch, các phim siêu anh hùng đã phải phát trực tuyến đồng thời kèm theo việc sản xuất những bộ phim truyền hình có chất lượng kém, tệ hại và bão hòa là nguyên nhân chính".

Cảnh trong phim The Marvels IMDb

Doanh thu thảm hại của The Marvels có thể buộc Disney phải tính toán lại khi giờ đây rõ ràng khán giả ngày càng ít sẵn sàng đón nhận bất kỳ bộ phim siêu anh hùng nào trên màn ảnh rộng. Đầu tuần này, công ty đã hoãn sản xuất 4 phần tiếp theo của MCU: Deadpool 3, Captain America: A Brave New World, Thunderbolts và Blade, giúp hãng có thêm thời gian để xem xét lại chiến lược sản xuất.

Với những bộ phim trong tương lai, Giám đốc điều hành Bob Iger của Disney gần đây đã hứa hẹn sẽ quay trở lại với chất lượng thay vì số lượng.

Paul Dergarabedian cho biết thêm: "Sau nhiều thập kỷ người hâm mộ trung thành, không lay chuyển với dòng phim MCU, tuy nhiên giờ đây thể loại siêu anh hùng dường như đang ở ngã ba đường và việc đánh giá lại điều gì sẽ thu hút khán giả đến rạp chiếu rất cần thiết. Marvel là một thương hiệu lớn, vẫn hấp dẫn khán giả trên toàn thế giới, nhưng có thể phải đưa ra các chiến lược mới để đảm bảo thành công trong tương lai sau thất bại của The Marvels".