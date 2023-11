'The Marvels': Phim siêu anh hùng chìm xuống một mức mới

Ai từng cho Eternals, Ant-Man and the Wasp: Quantumania là những bộ phim MCU thấp điểm thì khi tham gia chuyến du hành của The Marvels có lẽ càng thất vọng hơn.

Một lần nữa, khán giả lại thấy bộ phim MCU chứa đầy những lời lảm nhảm về công nghệ trong cốt truyện không hề hấp dẫn để dõi theo.

Brie Larson (Captain Marvel) trong phim IMDb

The Marvels thêm nhiều nhân vật có cũng được mà không cũng chẳng sao, chẳng hạn như bầy mèo kêu gào vào giờ cho ăn. Bộ phim mới nhất của MCU tiêu tốn tới 270 triệu USD nhưng hẳn sẽ khiến khán giả, một lần nữa, ngán ngẩm rằng: "Vũ trụ điện ảnh Marvels dễ bị bỏ rơi này còn kéo dài đến bao lâu nữa?" khi mà Marvel cứ đến hẹn lại cho ra đời 1 phim siêu anh hùng bị "monotone" (đơn điệu) như thế.

Trailer phim The Marvels

Dĩ nhiên, để thưởng thức The Marvels, khán giả cần xem ít nhất loạt phim trước đó của Disney+ là Ms.Marvel, WandaVision và bom tấn ra rạp năm 2019 Captain Marvel may ra mới biết các nhân vật là ai.

Captain Marvel (Brie Larson), hay còn gọi là Carol Danvers, một cô nàng quá mạnh mẽ, Kamala Khan (Iman Vellani), còn gọi là Ms.Marvel, một siêu anh hùng trẻ tuổi hiếu động sống ở thành phố Jersey (Mỹ) và Monica Rambeau (Teyonah Parris) xuất hiện khi còn là một đứa trẻ trong Captain Marvel, có sức mạnh khi trưởng thành qua phim WandaVision.

Iman Vellani, Brie Larson và Teyonah Parris (từ trái sang) trong bom tấn The Marvels IMDb

Bộ 3 này phải tiêu diệt nhân vật phản diện Dar-Benn (Zawe Ashton). Người Kree (chủng tộc nhận nuôi Captain Marvel) đang ở giữa cuộc chiến kéo dài 30 năm với Skrulls (những người đeo mặt nạ Halloween màu xanh lá cây) và một hiệp ước hòa bình mà Nick Fury (Samuel L.Jackson) cố gắng đàm phán đã bị hủy bỏ.

Sau đó, thủ lĩnh Kree Dar-Benn nổi điên vì cho rằng Captain Marvel tàn phá hành tinh Hala bằng cách dập tắt mặt trời.

Kèm theo đó là các phân cảnh hành động rất ngớ ngẩn, đặc biệt là cho một con mèo rồi sau đó là bầy mèo xuất hiện như vật cứu tinh trong gia đình Kamala.

Ra mắt sau hơn 4 năm kể từ phần đầu tiên, The Marvels có thời lượng 105 phút, là bộ phim ngắn nhất của Marvel.

Phim không tập trung vào bộ 3 nữ siêu anh hùng, mà là ở nhân vật phản diện Dar-Benn, thủ lĩnh người Kree đầy thù hận, đang tìm cách trả thù Captain Marvel. Nhân vật này không được thiết kế đủ ác, đủ nham hiểm để có thể tạo cảm xúc cho khán giả rằng 3 nữ anh hùng chống lại Dar-Benn là chuyện sống còn phải làm.

The Marvels (tựa Việt: Biệt đội Marvel) ra rạp Việt từ ngày 9.11 IMDb

Phản ứng đối với The Marvels cũng bị phân cực mạnh mẽ. Một số người khẳng định bộ phim rất thú vị trong khi những người khác gọi đó là "sự khốn khổ", "ngu ngốc" và "thêm một điểm thấp mới" cho Marvel.

Theo USA Today: "The Marvels là cuộc phiêu lưu siêu anh hùng hiếm hoi dường như được thiết kế riêng cho ai yêu mèo, những người thực sự thích vô số trò tai quái từ hoán đổi thân xác đến những bài hát và điệu nhảy tưng bừng".



Còn tờ The Telegraph nhận định: "Bộ phim siêu anh hùng chìm xuống một mức mới. The Marvels ngắn nhất trong số các phim của MCU nhưng lại là bộ phim lê thê nhất, một mớ ác mộng rên rỉ với sự cẩu thả về hiệu ứng hình ảnh từ lâu trở thành thương hiệu của loạt phim".