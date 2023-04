‘Guardians of the Galaxy Vol.3’ được đánh giá là phim Marvel hay nhất kể từ sau ‘Avengers: Endgame’

Đây cũng là chuyến hành trình cuối cùng của họ và nhiều cái tên sẽ nói lời chia tay khán giả sau bộ phim Guardians of the Galaxy Vol.3.

Sau buổi công chiếu toàn cầu, giới phê bình dành cho tác phẩm của James Gunn nhiều lời khen ngợi, đánh giá là bộ phim Marvel hay nhất sau Avengers: Endgame (2019) với nhiều tình tiết đầy cảm xúc.

Dàn diễn viên đã tham gia giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ ở Paris MARVEL

Guardians of the Galaxy Vol.3 vừa có buổi chiếu ra mắt toàn cầu mang tên European Gala Event tại Marvel Avengers Campus ở Disneyland Paris (Pháp) với sự góp mặt của đạo diễn kiêm biên kịch James Gunn cùng các ngôi sao Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Pom Klementieff và Vin Diesel.

Dàn diễn viên đã tham gia giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Nhiều nhà phê bình cũng đã có cơ hội xem trọn vẹn bom tấn mới nhất của Marvel Studios tại sự kiện lần này và dành cho bộ phim rất nhiều lời khen ngợi.

Ian Sandwell của Digital Spy gọi tác phẩm là cái kết tuyệt vời cho một bộ ba phim (trilogy): "Guardians of the Galaxy Vol.3 là cái kết tuyệt vời cho một bộ ba phim tuyệt vời. Nó rất hài hước, xúc động và mỗi nhân vật đều có khoảnh khắc nổi bật riêng. Adam Warlock của Will Poulter là một sự bổ sung xuất sắc nhưng trọng tâm của phim vẫn là cái kết viên mãn cho các Vệ binh. Tôi sẽ nhớ họ lắm".

Trailer bom tấn Guardians of the Galaxy Vol.3

Alexander Kardelo từ Movie Zine cảnh báo khán giả về những cảm xúc bùng nổ của bộ phim, đặc biệt là câu chuyện nguồn gốc "chạm đến trái tim" của Rocket Raccoon: "Guardians of the Galaxy Vol.3 hay nhất thương hiệu, như Star Wars với yếu tố hài kịch tính. Những kẻ lập dị đáng yêu, những pha hành động hoành tráng của Marvel và những trò đùa ngớ ngẩn. Nhưng bạn sẽ khó mà ngăn được những cảm xúc bùng nổ. Câu chuyện nguồn gốc của Rocket Raccoon rất hay và cảm động".

Nhà báo người Đức Markus Trutt thì gọi đây là phim Marvel buồn và đen tối nhất: "Guardians of The Galaxy Vol.3 có lẽ là bộ phim buồn nhất, đen tối nhất của MCU và là cái kết tròn trịa cho bộ ba phim của James Gunn – nơi mọi người trong cuộc chiến chống lại một nhân vật phản diện ác độc và có những khoảnh khắc của riêng mình. Hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé".

Valentina Morillo của trang El Español gọi Guardians of the Galaxy Vol.3 là phim Marvel hay nhất kể từ sau Avengers: Endgame: "Guardians of The Galaxy Vol. 3 có những pha hành động đẹp mắt, vui nhộn, giải trí và giàu cảm xúc. Phim là một cái kết hoàn hảo và đẹp đẽ cho các nhân vật lẫn chuyến hành trình của họ. Đây là phim hay nhất sau Avengers: Endgame và dễ dàng vào top 3 phim xuất sắc nhất của MCU".

Nhà phê bình Emil Franchi nhận xét: "Sau khi xem hai lần thì tôi tự tin mà nói Guardians of the Galaxy Vol.3 là mảnh ghép hoàn thiện bộ ba phim hoàn hảo của MCU. Một tác phẩm cảm động và hài hước. Tôi yêu nhóm này từ chuyến hành trình đầu tiên. Một sự tri ân bùng nổ sau 10 năm".

Zoe Saldana và Chris Pratt trong phim MARVEL

Phóng viên người Pháp Maxime Chao đánh giá đây là phần hay nhất trong loạt Guardians of the Galaxy: "Guardians of the Galaxy Vol.3 là phần hay nhất trong bộ ba phim, cảm động nhất nhưng cũng nghiêm túc nhất. Sự hài hước vẫn còn đó nhưng giọng điệu đã thay đổi. Các trận chiến tàn khốc, kỹ xảo xuất sắc và âm nhạc thì tuyệt vời. Adam Warlock ra mắt không như kỳ vọng nhưng ác nhân của Chukwudi Iwuji thì rất tuyệt".

Phim bắt đầu khi nhóm Vệ binh đang ổn định cuộc sống trên Knowhere. Nhưng không lâu sau đó, mọi thứ bị đảo lộn bởi một ác nhân từ quá khứ bi thương của Rocket Raccoon (Bradley Cooper) đã trở lại. Dù vẫn còn đau buồn vì mất đi Gamora (Zoe Saldana), Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) vẫn phải tập hợp mọi thành viên lại để thực hiện một nhiệm vụ đầy nguy hiểm, có thể khiến cả nhóm tan rã mãi mãi.

Guardians of the Galaxy Vol.3 dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ 3.5.2023.