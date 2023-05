Ngôi sao Brie Larson từng sang Việt Nam đóng phim làm ban giám khảo LHP Cannes 2023

Các thành viên ban giám khảo LHP Cannes năm nay bao gồm: hai diễn viên Mỹ Paul Dano và Brie Larson, đạo diễn Ma-rốc Maryam Touzani, diễn viên Pháp Denis Ménochet, nhà biên kịch kiêm đạo diễn Anh gốc Zambia - Rungano Nyoni, nhà văn Pháp gốc Afghanistan - Atiq Rahimi, đạo diễn kiêm biên kịch Argentina - Damián Szifrón và nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau, người đã đoạt giải Cành cọ vàng năm 2021 với bộ phim Titane.

Đạo diễn Ruben Östlund và nữ diễn viên Charlbi Dean đóng chính phim Triangle of Sadness. Dean qua đời ngày 30.8.2022 ở tuổi 32 do bạo bệnh G.I

Ban giám khảo sẽ trao giải Cành cọ vàng cho một trong số 21 phim tham gia tranh giải. Các giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 27.5 tại lễ bế mạc.

Việc lựa chọn Östlund làm Chủ tịch ban giám khảo đã được ban tổ chức LHP Cannes công bố vào ngày 27.2 - hơn hai tháng trước khi toàn bộ ban giám khảo được tiết lộ. Như những năm trước, hầu hết các thành viên ban giám khảo đều đã chỉ đạo hoặc đóng vai chính trong các bộ phim đã trình chiếu tại LHP Cannes.

Ngôi sao đóng vai Captain Marvel - Brie Larson dường như là một gương mặt tương đối mới tại Cannes mặc dù đã tham gia nhiều phim bom tấn như Kong: Skull Island, Captain Marvel, Avengers: Endgame... Cô sẽ xuất hiện tiếp theo trong Fast X vào mùa hè này cùng với Lessons in Chemistry. Paul Dano thì đã đóng hai phim từng chiếu ở Cannes là Youth của Paolo Sorrentino và Okja của Bong Joon-ho.

Ngôi sao Brie Larson từng sang Việt Nam đóng phim làm ban giám khảo IMDb

Östlund là gương mặt quen thuộc của Cannes, hai lần giành giải thưởng cao nhất của liên hoan phim với Triangle of Sadness vào năm 2022 và The Square vào năm 2017. Trước đó, anh đã trình chiếu hai bộ phim trong khuôn khổ Un Certain Regard, bao gồm Force Majeure đoạt Giải Ban giám khảo.

Ruben Östlund là người Thụy Điển đầu tiên đứng đầu ban giám khảo LHP Cannes sau 50 năm, tiếp bước Ingrid Bergman. Anh cho biết: "Tôi rất vui, tự hào và khiêm tốn khi được tin tưởng trao vinh dự làm Chủ tịch ban giám khảo cho cuộc thi năm nay tại LHP Cannes. Không nơi nào trong thế giới điện ảnh mà sự mong đợi lại mạnh mẽ trước lúc công bố phim đoạt Cành cọ vàng như ở Cannes".

LHP Cannes (Pháp) lần thứ 76 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 27.5.