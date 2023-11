‘The Marvels’: Phim nhạt như 'nhai lại' kẹo cao su

The Marvels đánh dấu màn tái ngộ của Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson) và Nick Fury (Samuel L.Jackson) sau các sự kiện trong Avengers: Endgame. Kể từ cuộc xâm lăng của Thanos (Josh Brolin), hai người đã thành lập lực lượng S.W.O.R.D ngoài không gian để bảo vệ trái đất trước những mối nguy bất ngờ và thiết lập một liên minh hòa bình ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, Carol vẫn chọn sống đơn độc ngoài không gian, dường như cô lập bản thân và chỉ chăm chăm vào những nhiệm vụ.

Liên minh 3 nữ siêu anh hùng The Marvels không ấn tượng như kỳ vọng DISNEY

Sau nhiều năm kể sự kiện nội chiến ở Hala trong Captain Marvel (2019), Carol phải đối mặt với hậu quả của chính cô gây ra. Sự nhiễu loạn xã hội đã đưa Hala trở thành một hành tinh cằn cỗi, không có ánh nắng mặt trời, không khí hay nước. Từ đây, nữ thủ lĩnh Dar-Benn (Zawe Ashton) đem lòng căm thù Carol vì cho rằng chính sự can thiệp của cô đã gây nên thảm họa cho quê nhà ả. Captain Marvel giờ đây phải ngăn chặn Dar-Benn tìm ra chiếc vòng lượng tử có khả năng giúp ả "xé toạc" không gian, thời gian để hút tài nguyên từ các hành tinh khác về Hala.

Cũng trong lúc này, Carol phát hiện cô có sự liên kết năng lực đặc biệt với cháu gái Monica Rambeau (Teyonah Parris) và cô bé Kamala Khan (Iman Vellani). Monica Rambeau là nhân vật nữ siêu anh hùng đã được giới thiệu trong series WandaVision, cũng là cháu nuôi của Captain Marvel. Trong khi đó, Kamala Khan cũng là nữ siêu anh hùng thế hệ mới, được mệnh danh là Ms.Marvel có hẳn series phim riêng cho mình. Biệt đội Marvel đã tạo cơ hội để 3 nhân vật này gặp gỡ nhau, tạo nên một cuộc nữ nhân đại chiến chống lại cái ác.

Khi mèo và Park Seo Joon được mang ra để 'chèo kéo'

Carol Denver vẫn chưa hoàn toàn tỏa sáng trong phần phim mới DISNEY

Dù mang tính chất là bộ phim nơi những nữ anh tài hội tụ nhưng Biệt đội Marvel vẫn là tác phẩm hỗn độn và nhạt nhẽo. Khán giả bị chi phối cảm xúc bởi một câu chuyện vừa muốn phản ánh sự diệt vong của một dân tộc, những nỗi niềm hy sinh của những siêu anh hùng nhưng lại kể câu chuyện bằng những hình ảnh sáng loáng màu mè, đầy rẫy những màn tấu hài hết sức dài dòng và vô nghĩa. Sự "lệch pha" trong bản chất các nhân vật và giọng điệu kể chuyện đã khiến bộ phim trôi tuột không điểm nhấn.

Captain Marvel là nữ siêu anh hùng mang tính biểu tượng cho sức mạnh và lòng tự tôn của nước Mỹ, về ước vọng của quốc gia này trong việc chinh phục và lan tỏa sức ảnh hưởng lên toàn vũ trụ. Không những sở hữu sức mạnh ưu việt, cô dường như luôn là "trùm cuối" trong những trận đánh mang tính tổng lực ở các phần phim. Tuy nhiên, Carol Denver cũng là một nữ anh hùng khắc kỷ. Sự lạnh lùng và cộc lốc của cô vốn nhiều người cảm thấy xa cách và bất mãn, thậm chí với những người thân cận nhất của cô.

Trở lại với Biệt đội Marvel, khán giả vẫn cảm thấy Marvel Studio đang không dành đủ sự quan tâm và niềm ham thích dành cho nhân vật này. Khả năng diễn xuất điêu luyện và vẻ nóng bỏng của Brie Larson cũng khó lòng vớt vát được sự nhạt nhẽo và buồn chán của một nhân vật bị xây dựng thiếu chiều sâu, hành trình không rõ ràng. Vì nôn nóng khép lại chương cũ để giới thiệu thế hệ siêu anh hùng mới mà Biệt đội Marvel đã bỏ qua những tiềm năng quý giá trong tính cách, cuộc đời và thân phận của Captain Marvel.

Trong 3 nhân vật nữ chính thì Kamala Khan tạo được thiện cảm nhiều nhất nhờ tính cách vui tươi, trong sáng rõ ràng DISNEY

Phản diện Dar-Benn bị xây dựng hời hợt DISNEY

"Spotlight" nhường lại cho Monica Rambeau và Kamala Khan nhưng khán giả sẽ bị thiếu kết nối trầm trọng với họ nếu không xem qua các series trước. Ba nữ siêu anh hùng kết hợp nhuần nhuyễn trong những màn tả xung hữu đột trừ gian diệt bạo, đánh đấm đã mắt, sướng tai nhưng thiếu hụt sự gắn kết trong cảm xúc. Bởi bộ phim không đưa ra được những tình huống tạo nên sự đồng cảm hay xung khắc rõ ràng giữa các nhân vật mà thay vào đó chỉ gượng ép bắt khán giả phải tiếp nhận thông tin bằng những cái ôm vô tội vạ cùng những câu thoại sến súa.

Với Biệt đội Marvel, lần nữa ta lại thấy hãng phim đang hết sức cẩu thả và hời hợt trong việc xây dựng các nhân vật phản diện. Dar-Benn là nhân vật có nguồn gốc thú vị, lý tưởng sống và cái ác trong con người vị nữ thủ lĩnh này cũng có nhiều tiềm năng khơi gợi nơi người xem nhiều câu hỏi về đạo đức, về lợi ích xã hội. Thế nhưng tiếc thay, Dar-Benn trong Biệt đội Marvel hiện lên không khác gì một cô ả lắm lời, hành động hấp tấp vì bị ban cho một cái kết không thể chớp nhoáng, lửng lơ hơn.

Phần xuất hiện của Park Seo Joon giống như chỉ để thu hút khán giả châu Á ra rạp DISNEY

Những chú mèo flerken thậm chí còn được yêu mến nhiều hơn các nhân vật trong phim DISNEY

Với một cốt truyện ai cũng biết tuốt chuyện gì sẽ xảy ra và cách kể chuyện nửa mùi mẫn, nghiêm trọng, nửa bông đùa, giải trí, Biệt đội Marvel dù có thời lượng chỉ 1 giờ 45 phút nhưng gây cảm giác lê thê. Tất cả những gì khán giả bàn tán khi xem xong bộ phim có lẽ chỉ gói gọn trong độ đáng yêu và tếu táo của lũ mèo flerken bỗng trở thành "cứu cánh" cho một tình huống hiểm nguy của phim. Phần còn lại, người ta nói về tạo hình buồn cười của Park Seo Joon và fan châu Á thì la ó về thời lượng xuất hiện ít ỏi của anh. Phim Marvel đã chán đến mức độ phải đem mèo và một ngôi sao châu Á vào đóng vai phụ để "kéo" khán giả?

Phim siêu anh hùng đã đến lúc thoái trào?

Biệt đội Marvel tất nhiên không tệ đến mức gây khó chịu, phim vẫn có những điểm sáng nhất định về mặt kỹ xảo hình ảnh, hành động mãn nhãn và thông điệp tích cực. Ngoài ra, phim cũng tạo tiền đề dẫn nhập cho sự hình thành của những biệt đội siêu anh hùng mới và sự "về nhà" của những dị nhân X-Men. Thế nhưng chẳng phải suốt 1 năm qua, phim siêu anh hùng vẫn chỉ có vậy, vẫn là những bộ phim mì ăn liền bày biện ra hàng tá nhân vật và vội vã cuống cuồng đẩy khán giả vào những chốn vô cùng của đa vũ trụ mà không để lại chút cảm xúc nào?

Chất lượng của The Marvels lần nữa báo động cho sự thoái trào của dòng phim siêu anh hùng DISNEY

Xem Biệt đội Marvel mang đến cùng cảm giác với việc nhai đi nhai lại một miếng kẹo cao su đã hết vị, như cách mà ta đã xem đi xem lại hàng loạt thước phim với cùng một mô tuýp. Ngân sách dành cho Biệt đội Marvel là khoảng 270 triệu USD, là dự án đắt thứ tư trong lịch sử MCU nhưng trải nghiệm nó mang lại hoàn toàn không xứng đáng với số tiền đầu tư "khủng" này. Trong năm vừa qua, Marvel cho ra mắt 3 phim điện ảnh thì chỉ có Guardians of the galaxy 3 là có chất lượng tốt.

Dẫu hiểu rằng Phase 4 và 5 đang là giai đoạn chuyển tiếp thế hệ nhưng việc Marvel liên tục cho xuất xưởng những bộ phim đơn điệu và có xu hướng "trẻ em hóa" khiến cho khán giả đánh mất sự trông chờ và cảm thấy "bàn tiệc" đang thừa mứa những món ăn có vị nhạt. Fan Marvel vẫn sẽ tiếp tục đi xem phim để xem vũ trụ trí tưởng tượng mà họ thụ hưởng trên những trang truyện tranh sẽ đi đến đâu. Nhưng còn các khán giả còn lại thì sao?

Thời kỳ hoàng kim của Marvel Studio với trụ cột là nhóm Avengers đã kết thúc DISNEY

Tờ The New Times cũng nhận định: "Đây là bộ phim thứ 33 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Nó đang tiếp tục mở rộng ngay cả khi sự quan tâm và cộng hưởng văn hóa của nó ngày một giảm đi. Tất nhiên, The Marvels sẽ thống trị phòng vé, ít nhất là trong tuần đầu công chiếu, chỉ vì nó sẽ tràn ngập các rạp chiếu. Phàn nàn là vô ích nhưng thật khó chịu vì bộ phim này thật yếu kém. Bởi đạo diễn Nia DaCosta (từng chỉ đạo Little Woods, Candyman) là người có tài năng, dàn diễn viên cũng hấp dẫn. Họ hoàn toàn có khả năng mang đến cho bạn thấy 100 phút thú vị hơn thế này. Marvel Studios đang làm phim bất chấp như thể họ biết rằng phim có hay hay không cũng không thành vấn đề".

Trả lời phỏng vấn của Variety, Eric Handler, nhà phân tích số liệu kinh tế của Disney tại phố Wall, cho hay: "Người xem dường như đang bị "bội thực" nội dung của Marvel". Các chuyên gia trong ngành điện ảnh cũng dự báo với chất lượng tầm thường, The Marvels cũng sẽ khó lòng tạo nên cú hích doanh thu phòng vé cho hãng dịp cuối năm.