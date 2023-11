‘The Marvels’ có doanh thu mở màn thấp thứ hai từ trước đến nay của MCU

The Marvels đạt doanh thu ngày mở màn hôm 10.11 thấp thứ hai từ trước đến nay trong số 32 bộ phim của MCU, thu về 21,5 triệu USD từ 4.030 rạp chiếu. Con số đó bao gồm 6,6 triệu USD tiền đặt vé xem trước. Doanh thu phim chỉ cao hơn chút ít so với The Incredible Hulk năm 2008 - bộ phim giữ kỷ lục về ngày mở màn Bắc Mỹ thấp nhất của MCU với 21,46 triệu USD và kém phần khởi đầu loạt phim Ant-Man (22,6 triệu USD).

Brie Larson (vai Captain Marvel) trong phim VARIETY

Nếu The Marvels không tăng tốc, phim sẽ tụt lại sau doanh thu cuối tuần mở màn của cả hai phim kể trên (lần lượt là 55,4 triệu USD và 55,7 triệu USD), đầy khả năng có màn ra mắt tệ nhất trong chuỗi phim siêu anh hùng MCU, theo Variety.

Đó là một số con số đáng lo ngại đối với Marvel Studios - từng kiếm được gần 30 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu kể từ năm 2008 - nhưng đang phải đối mặt với xu hướng giảm doanh thu rạp chiếu và nhiều vấn đề đau đầu ở hậu trường trong những năm gần đây. Dù vậy, việc The Marvels có doanh thu mở màn cực thấp sẽ là một cú sốc khó khăn do Marvel vẫn có được hai suất mở màn khá lớn từ Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 triệu USD) và Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 triệu USD) vào đầu năm nay. Mặt khác mức giá sản xuất, quảng bá khổng lồ cho The Marvels lên đến 270 triệu USD cũng là một khó khăn lớn trong việc hoàn vốn.

Các bài đánh giá dành cho bộ phim siêu anh hùng này phần lớn đều cho là phim nhạt nhẽo, đặc biệt so với phiên bản tiền nhiệm Captain Marvel năm 2019. Phần đông khán giả cũng không thực sự cảm thấy hào hứng, chỉ cho điểm "B" thông qua công ty nghiên cứu Cinema Score. Đây không hẳn là sự đón nhận quá thảm hại, nhưng tiếp tục cho thấy xu hướng đi xuống đáng báo động đối với các phim Marvel.

Ngoài The Marvels, Five Nights at Freddy's của Universal và Blumhouse giành vị trí thứ hai về doanh thu, cộng thêm 9 triệu USD vào tổng doanh thu Bắc Mỹ.

Vị trí thứ ba thuộc về bộ phim ca nhạc Taylor Swift: The Eras Tour thu về 1,9 triệu USD vào ngày 10.11 từ 2.848 điểm chiếu và dự kiến sẽ kiếm được 6,2 triệu USD vào cuối tuần thứ năm công chiếu. Bộ phim này sẽ vượt tổng doanh thu Bắc Mỹ 172 triệu USD, vào danh sách 12 bộ phim phát hành hàng đầu ở Bắc Mỹ trong năm.

Cảnh trong phim The Marvels IMDb

Killers of the Flower Moon ở vị trí thứ tư, kiếm được 1,5 triệu USD vào ngày 10.11. Bộ phim sử thi của Martin Scorsese dự kiến thu 5 triệu USD vào cuối tuần thứ tư ra mắt, nâng tổng doanh thu Bắc Mỹ lên 60 triệu USD - không thấm vào đâu so với mức kinh phí sản xuất khổng lồ 200 triệu USD.

Priscilla lọt vào top 5 với dự đoán tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần này là 4,5 triệu USD từ 2.361 rạp. Đó là thành công đáng hoan nghênh cho bộ phim của nữ đạo diễn Sofia Coppola. Phim ra mắt với 5 triệu USD vào 3 ngày cuối tuần trước.

Nia DaCosta đảm nhận vai trò đạo diễn cho The Marvels, làm nổi bật sự hợp tác của 3 nữ siêu anh hùng, với Brie Larson trong vai Captain Marvel, Teyonah Parris - Monica Rambeau và Iman Vellani - Ms.Marvel. Phim ra rạp tại Việt Nam từ 10.11.