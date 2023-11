'The Hunger Games' trở lại màn bạc sau 8 năm

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (tựa Việt Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc) kể về những sự kiện đánh dấu bước ngoặt hoàn toàn mới trong cuộc đời và triết lý của tổng thống độc tài Coriolanus Snow (Tom Blyth đóng). Trong phần phim mới, rất nhiều nhân vật quan trọng trong cuộc đời ác nhân này cũng sẽ xuất hiện trên màn ảnh.

Tom Blyth và Rachel Zegler trong phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes IMDb

Bối cảnh phim diễn ra nhiều thập kỷ trước cuộc phiêu lưu của Katniss Everdeen, xoay quanh Coriolanus Snow thời nhỏ, người cuối cùng trở thành tổng thống độc tài của Panem.

Trailer phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes do Francis Lawrence đạo diễn từ kịch bản của Michael Lesslie và Michael Arndt. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết The Ballad of Songbirds and Snakes xuất bản năm 2020 của Suzanne Collins. Đây là phần tiền truyện của The Hunger Games (2012) và là phần thứ 5 của loạt phim, có sự tham gia diễn xuất của Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman, Viola Davis... Nội dung xoay quanh các sự kiện dẫn dắt Coriolanus Snow trẻ tuổi trên con đường trở thành thủ lĩnh độc tài của Panem (một đất nước giả tưởng, được chia làm 13 quận và khu vực Capitol), bao gồm cả mối quan hệ của anh với Lucy Grey Baird (Rachel Zegler).

Sánh vai cùng Coriolanus Snow trong phim là Lucy Gray Baird IMDb

Nhiều năm trước khi trở thành tổng thống độc tài của Panem, Coriolanus Snow (18 tuổi) là niềm hy vọng cuối cùng cho dòng họ đang lụi tàn của mình - một gia đình từng kiêu hãnh đã không còn được ân sủng thời hậu chiến. Chàng trai trẻ Snow hoảng hốt khi được giao làm cố vấn cho Lucy Grey Baird - nữ cống phẩm đến từ Quận 12 nghèo khó. Tuy nhiên, sau khi Lucy Grey thu hút mọi sự chú ý của Panem bằng cách hát ngang ngược trong lễ chiêu quân, Snow nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển tình thế có lợi cho họ. Kết hợp giữa bản năng trình diễn và hiểu biết về chính trị, cuộc chạy đua với thời gian để tồn tại của Snow và Lucy Gray cuối cùng sẽ tiết lộ ai là chim biết hót và ai là rắn.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes khởi chiếu tại Mỹ ngày 17.11.2023, cùng thời điểm với Việt Nam.