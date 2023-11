'Bạch Tuyết' Rachel Zegler: Đóa hồng chớm nở của Hollywood

Phải kể đến sự xuất hiện đáng kinh ngạc của Rachel Zegler, 21 tuổi, trong bộ phim ca nhạc gây tiếng vang West Side Story do đạo diễn Steven Spielberg "cầm trịch". Đây là phim "nhuận sắc" từ bản ra mắt năm 1961. Đây cũng là tác phẩm quan trọng của năm 2021, nhận "mưa lời khen" từ khán giả và các nhà phê bình phim, nhận 7 đề cử Oscar, riêng Rachel Zegler gây bất ngờ khi trở thành nữ diễn viên Latinh đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (trong hạng mục Phim hài - Ca vũ kịch).

Rachel Zegler trong phim West Side Story, được đánh giá là một trong những phim ca nhạc xuất sắc nhất thập kỷ dù ra mắt ở năm 2021 TSG

Tháng 3 năm nay, cô tái xuất màn ảnh với vai Anthea, con gái của thần Atlas trong phim siêu anh hùng Shazam! Fury of the Gods do David F. Sandberg chỉ đạo. Mặc dù tác phẩm này là "bom xịt" phòng vé nhưng lại góp thêm "vốn liếng" diễn xuất cho Rachel Zegler, vì đánh dấu sự hợp tác giữa cô và các nhà làm phim trong studio lớn như DC Studios và Warner Bros.

Cũng trong năm nay, nữ diễn viên sinh năm 2001 góp mặt trong tác phẩm quan trọng khác của hãng Lionsgate là The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, do Francis Lawrence chỉ đạo. Cô đảm nhận vai chính trong phim là Lucy Gray Baird. Phim đào sâu vào lịch sử của giải đấu chết chóc, diễn ra nhiều thập kỷ trước những sự kiện trong các phần phim The Hunger Games trước đó. Tác phẩm này đánh dấu lần đầu gương mặt nữ đại diện cho thương hiệu không phải là minh tinh Jennifer Lawrence mà là Rachel Zegler, và đây cũng là phim "ngốn" của Lionsgate lên đến 100 triệu USD, được xem là "canh bạc", hay sự trở lại đầy thách thức của thương hiệu này sau 8 năm. Phim dự kiến ra rạp ngày 17.11.

Năm sau, cô tiếp tục góp giọng trong phim hoạt hình Spellbound của đạo diễn Vicky Jenson. Bộ phim hoạt hình này vướng vụ bản quyền nhiều năm trước. Cuối cùng, Rachel Zegler lồng tiếng cho nhân vật chính là nàng công chúa Ellian, người phải phá vỡ lời nguyền để cứu vương quốc của mình.

"Bạch Tuyết" Rachel Zegler trong phim Snow White bản người đóng DISNEY

Dự án nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi tung những thông tin đầu tiên là Snow White của nhà làm phim Marc Webb, Rachel Zegler đóng vai chính Bạch Tuyết. Nhiều tranh cãi dấy lên xung quanh... màu da của nữ nghệ sĩ vì cô không "da trắng môi son" như nàng Bạch Tuyết từng xuất hiện trong bản phim hoạt hình năm 1937 của Disney. Mới đây, Disney tung hình ảnh đầu tiên của dự án (đang trong giai đoạn hậu sản xuất), một lần nữa nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Phim dự kiến chiếu ngày 21.3.2025.



Bên cạnh góp mặt trong phim thuộc thể loại nhạc kịch, khoa học viễn tưởng, hoạt hình và mang màu sắc thần kỳ, sắp tới, người đẹp sẽ tham gia phim có đề tài thảm họa - hài kịch là Y2K của đạo diễn Kyle Mooney, hãng A24 "rót tiền" sản xuất. Hiện phim chưa rõ ngày chiếu.

Chỉ trong vòng 3 năm từ khi xuất hiện trong West Side Story, cánh cửa diễn xuất đã rộng mở với Rachel Zegler. "Đóa hồng" Latinh này hợp tác với những studio lớn, lâu đời và đóng những vai quan trọng, được các đạo diễn tin tưởng.