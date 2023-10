Tiền truyện 'Đấu trường sinh tử' được phép quảng bá trước 'phút 90'

Phim The Ballad of Songbirds and Snakes vừa nhận được sự chấp thuận từ SAG-AFTRA rằng ê kíp (bao gồm dàn diễn viên như Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis, Peter Dinklage và Hunter Schafer) được phép tham dự quảng bá phim trước ngày chiếu chính thức là 17.11. Không rõ vì sao phim được "duyệt" vào "phút thứ 90", tức sát thời điểm tác phẩm này ra rạp, nhưng đây là may mắn của đoàn phim giữa bối cảnh đình công, biểu tình ở Hollywood khiến nhiều phim phải ngậm ngùi ra rạp mà bỏ qua khâu quảng bá.

Ê kíp The Ballad of Songbirds and Snakes sẽ có nhiều buổi quảng bá phim ở các địa điểm trên thế giới LIONSGATE

Theo đó, đoàn làm phim sẽ có buổi ra mắt phim ở London (Anh) và Berlin (Đức), cũng như sự kiện họp mặt người hâm mộ ở Los Angeles (Mỹ). Dĩ nhiên không thể thiếu những buổi gặp gỡ báo chí.

Rachel Zegler, nữ diễn viên đóng chính trong phim, đã đăng tải cảm nghĩ khá dài trên tài khoản Instagram cá nhân có hơn 1,2 triệu tài khoản theo dõi, cảm ơn hãng phim Lionsgate và SAG-AFTRA tạo điều kiện để mọi người có cơ hội tiếp xúc với khán giả, báo chí trước giờ phim ra rạp.

Nhiều phim đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ đình công ở Hollywood, trong đó có việc bỏ qua khâu quảng bá, tiêu biểu như Dumb Money của hãng Sony. Dune: Part Two, bom tấn được trông đợi của Warner Bros. trong năm nay bị dời chiếu sang năm sau (cùng nhiều phim khác).

Phim The Ballad of Songbirds and Snakes có kinh phí sản xuất 100 triệu USD, là canh bạc của hãng Lionsgate khi đây là phần phim mới nhất của thương hiệu Đấu trường sinh tử ra mắt sau 8 năm. Và đây cũng là phần phim đầu tiên trong thương hiệu tỉ USD không có sự góp mặt của minh tinh Jennifer Lawrence - gương mặt được đông đảo khán giả biết đến qua những phần phim trước.

Phim The Ballad of Songbirds and Snakes là tác phẩm đầu tiên trong thương hiệu The Hunger Games không có sự góp mặt của minh tinh Jennifer Lawrence

Phim The Ballad of Songbirds and Snakes chuyển thể từ tiểu thuyết phản địa đàng cùng tên của Suzanne Collins. 4 phần phim trước đó của Đấu trường sinh tử, ra mắt khán giả từ 2012 - 2015, đạt gần 3 tỉ USD toàn cầu, theo Box Office Mojo.