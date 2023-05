'Stranger Things' và những dự án phim phải 'đóng băng' vì biên kịch biểu tình ở Mỹ

Các biên kịch đình công, biểu tình ở Mỹ ngay lập tức tạo ra tác động đối với Hollywood, khi nhiều hãng phim, nhà đài không thể tiếp tục sản xuất phim, chương trình truyền hình vì thiếu kịch bản đầu vào. Số dự án phim, chương trình truyền hình bị ảnh hưởng và dẫn đến tình trạng phải ngưng sản xuất để tiếp tục chờ đợi là không ít, nguồn tin trên nhấn mạnh.

Loạt phim truyền hình Stranger Things phải ngưng sản xuất ở mùa 5, hai nhà làm phim Matt Duffer và Ross Duffer vừa chia sẻ mới đây

NETFLIX

Những dự án bị ảnh hưởng nhanh nhất bao gồm mùa 5, tức mùa cuối cùng của loạt phim khoa học viễn tưởng Stranger Things của Netflix, loạt phim hài kịch Loot của Apple TV+ và thương hiệu dũng sĩ diệt ma cà rồng Blade của Marvel. Hiện chưa có thông tin khi nào thì những dự án này tiếp tục được "lăn bánh", khi mà Stranger Things đã đi đến chặng cuối cùng của hành trình, Loot thì sản xuất được 1 mùa còn phim điện ảnh Blade thì chưa kịp tung ra teaser.

Hàng loạt TV Show chuyện đêm muộn của Mỹ như Jimmy Kimmel Live! trên ABC, The Daily Show trên Comedy Central, 2 chương trình Real Time With Bill Maher và Last Week Tonight With John Oliver trên HBO, Late Show With Stephen Colbert trên CBS, 2 chương trình Tonight Show Starring Jimmy Fallon và Late Night With Seth Meyers trên NBC, cũng phải ngừng lại do thiếu kịch bản.

Blade là phim đầu tiên của Marvel phải ngưng sản xuất liên quan đến vụ đình công IMDB

Những biên kịch Mỹ đình công, biểu tình ở các địa điểm như Los Angeles và New York City, nhằm phản đối việc trí tuệ nhân tạo (AI) đã cướp mất công việc của họ, lương sàn thấp... Hàng trăm người thuộc Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) đã đình công và giăng banner, khẩu hiệu trên đường phố, nhắm vào những hãng phim lớn ở Hollywood sau 15 năm.

15 năm trước, cuộc đình công tương tự cũng đã diễn ra, khiến cho nhiều nhà đài, hãng phim phải ngưng sản xuất các dự án phim và chương trình truyền hình. Cuộc đình công khi ấy kéo dài hơn 3 tháng, gây thiệt hại kinh tế 2 tỉ USD (khoảng 2,8 tỉ USD hiện nay).