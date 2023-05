Bom tấn 'Xứ cát 2' tung trailer hoành tráng về cuộc chiến trên hành tinh Arrakis

Đoạn trailer của phim Dune: Part Two, do Denis Villeneuve chỉ đạo, dài 2 phút rưỡi, chứa đựng rất nhiều diễn biến quan trọng trong phần 2 của thương hiệu Xứ cát. Mở đầu trailer là cảnh nhân vật Paul Atreides do Timothée Chalamet thủ vai ngồi với Chani do Zendaya đóng - một chiến binh của tộc Fremen trên hành tinh Arrakis, trên những đụn cát.

Sau đó, trailer chuyển cảnh Paul lần đầu tập cưỡi sâu cát, loài vật linh thiêng của người Fremen, trong sự chứng kiến của Chani, Stilgar (Javier Bardem đóng) - thủ lĩnh của tộc này; và mọi người vỡ òa, reo vang khi Paul thành công, đứng trên sâu cát khổng lồ lướt nhanh qua sa mạc.

Paul tập cưỡi sâu cát W.B

Đây là một trong những chi tiết quan trọng vì ở phần đầu, đạo diễn Denis Villeneuve bỏ ngỏ điều này, chỉ đưa hình ảnh Paul cưỡi sâu cát một cách chớp nhoáng vào những phút cuối của phim. Chi tiết này nối liền với hàng loạt chính biến trước đó: tộc Atreides bị tộc Harkonnen thảm sát khi họ nhận lệnh của Hoàng đế đến tiếp quản Arrakis. Sau khi cả nhà ly tán, thân phụ bị giết chết, Paul và mẹ - Lệnh bà Jessica (Rebecca Ferguson đóng) phải lưu lạc qua những sa mạc khổng lồ, sau đó phải cố gắng để gia nhập tộc bản địa Fremen.

Bên cạnh đó, một trong những đại cảnh khác trong trailer đó là cảnh Paul lãnh đạo người Fremen. Cậu đứng trên một đỉnh núi cao, hô vang khẩu hiệu đối với hàng ngàn người bên dưới. Tất cả đồng thanh hô ứng theo Paul.

Paul tập hợp người Fremen W.B

Cảnh Paul kêu gọi hàng ngàn người Fremen trong trailer Dune: Part Two W.B

Trailer chính thức của Dune: Part Two hé lộ tạo hình của một số nhân vật quan trọng trong phần thứ 2, đó là Lệnh bà Jessica, Công chúa Irulan do Florence Pugh hóa thân, Feyd-Rautha Harkonnen của tài tử Austin Butler cũng như Lệnh bà Margot do Léa Seydoux đóng.

Có thể, sự xuất hiện của những nhân vật này sẽ khiến phần phim thứ 2 trở nên kịch tính hơn rất nhiều khi Irulan là con gái của Hoàng đế - người đứng đằng sau âm mưu tàn sát tộc Atreides; Lệnh bà Margot thì vẫn chưa rõ đang che giấu những âm mưu gì; và Feyd-Rautha Harkonnen, kẻ khát máu của tộc Harkonnen, một trong hai người sẽ thừa hưởng quyền lực từ Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård đóng), gây ấn tượng với quả đầu trọc cùng ánh mắt sắc lạnh.

Tạo hình của nữ diễn viên Florence Pugh trong trailer W.B

Nam diễn viên Austin Butler gây ấn tượng với tạo hình đầu trọc W.B

Poster phim Dune: Part Two WARNER BROS.

Nhà làm phim Denis Villeneuve không muốn xem phần 2 này là phần tiếp theo (sequel) của phần đầu, ông muốn khán giả xem Xứ cát 2 như là một phần phim độc lập. Đây là tác phẩm tham vọng của đạo diễn sinh năm 1967 khi chuyển thể từ một tác phẩm khoa học viễn tưởng lớn như Dune của tác giả Frank Herbert.

Phần 1 của Xứ cát thu về tổng số tiền vé 402 triệu USD, là một trong những tác phẩm sinh lời tốt trong thời đại dịch. Phiên bản Xứ cát 2021 do đạo diễn 55 tuổi chỉ đạo làm mới thế giới kỳ vĩ của Frank Herbert trên màn ảnh rộng. Tại lễ trao giải Oscar 2022, phim nhận 10 đề cử Oscar, thắng 6 giải. Dune: Part Two dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 3.11 năm nay.