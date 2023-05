Pedro Pascal, nam chính của 'The Last of Us', tham gia 'Võ sĩ giác đấu 2'

Trong dự án Võ sĩ giác đấu 2 (Gladiator 2) tài tử Pedro Pascal sẽ cùng tham gia với các diễn viên như Paul Mescal - vào vai Lucius, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen và Denzel Washington. Đạo diễn Ridley Scott tiếp tục quay lại chỉ đạo phần tiếp theo, sau khi lèo lái thành công vang dội ở phần đầu.

Nguồn tin của Deadline xác nhận nam diễn viên Pedro Pascal đang ở những bước bàn bạc cuối cùng để nhận vai, tuy nhiên vai cụ thể của anh vẫn chưa được "bật mí" trước cho người hâm mộ.

Tài tử Pedro Pascal trong tạo hình nhân vật trong loạt phim The Last of Us trên HBO HBO

Võ sĩ giác đấu 2 là dự án tham vọng của Ridley Scott. Phần trước đó chiếu năm 2000 đã thu về hơn 460 triệu USD toàn cầu, nhận 12 đề cử Oscar, thắng 5 giải, trong đó có giải Phim hay nhất. Đây cũng là tác phẩm giúp cho tài tử Russell Crowe, nam chính của phim khi ấy, đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giúp cho tên tuổi của anh được chú ý ở Hollywood. Vai diễn võ sĩ báo thù Maximus của Russell Crowe là một trong những vai đáng nhớ nhất trong lịch sử phim ảnh. Thừa thắng xông lên, Ridley Scott tiếp tục nối dài tuyến truyện về người anh hùng năm xưa.



Hiện dự án Gladiator 2 đang "lăn bánh". Bên cạnh vai trò chỉ đạo, Ridley Scott cũng ngồi ghế sản xuất. Kịch bản phim do David Scarpa đảm nhận. Nhiều nhân sự cũ ở phần phim đầu tiếp tục quay trở lại đồng hành với Ridley Scott. Hãng Paramount ấn định ngày chiếu dự kiến cho Võ sĩ giác đấu 2 là 22.11.2024.

Hiện chưa rõ vai của tài tử Pedro Pascal trong Võ sĩ giác đấu 2 của Ridley Scott G.I.

Pedro Pascal là tên tuổi đang được các hãng phim săn đón những năm gần đây. Anh tham gia diễn xuất trong những thương hiệu phim truyền hình nổi tiếng, đóng trong loạt phim truyền hình ăn khách Game of Thrones phát trên HBO, đóng chính trong cả 3 mùa The Mandalorian (mùa 3 vừa khép lại mới đây) phát trên Disney+ và một lần nữa góp mặt trong dự án The Last of Us, vừa khép lại mùa 1, chuẩn bị bấm máy cho mùa 2.