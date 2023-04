Daisy Ridley trở lại đóng phim 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Daisy Ridley sẽ vào vai nhân vật Rey trong câu chuyện lấy bối cảnh 15 năm sau các sự kiện của bộ phim ra rạp năm 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker. Hãng Walt Disney cho biết loạt phim mới Chiến tranh giữa các vì sao sẽ tập trung vào việc xây dựng lại Jedi khi các thế lực trỗi dậy muốn phá bỏ.

Nữ diễn viên Daisy Ridley tham dự buổi ra mắt phim Star Wars: The Rise of Skywalker Reuters

Chủ tịch Lucasfilm Kathleen Kennedy đã công bố các dự án mới ở London tại hội nghị thường niên dành cho người hâm mộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Nữ diễn viên Daisy Ridley bước lên sân khấu xác nhận sự trở lại của cô trong loạt phim bom tấn này.

Walt Disney đã mua hãng sản xuất Star Wars Lucasfilm vào năm 2012 với giá 4 tỉ USD và phát hành ba bộ phim ăn khách từ năm 2015 đến 2019 cùng với một số phim truyền hình trên dịch vụ phát trực tuyến Disney+.

Người hâm mộ chờ đợi để biết Chiến tranh giữa các vì sao sẽ đi về đâu trên màn ảnh rộng.

Trước đó công ty đã tạm dừng loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao sau Star Wars: Rise of Skywalker. Một bộ phim Star Wars dự kiến phát hành trong năm nay là Rogue Squadron bị loại, cũng như một số phim khác chỉ ở giai đoạn phát triển ban đầu.

Daisy Ridley đóng vai Rey trong phim Star Wars: The Rise of Skywalker IMDb

Kathleen Kennedy cho biết phần thứ hai trong số ba phần phim sắp tới sẽ đi sâu vào quá khứ để kể câu chuyện về Jedi đầu tiên sử dụng Thần lực.

Phần thứ ba lấy bối cảnh hiện tại và ghi lại một cuộc chiến leo thang tại Cộng hòa Thiên hà non trẻ. Loạt phim sẽ do Dave Filoni và Jon Favreau đạo diễn. Hai người từng chỉ đạo loạt phim truyền hình Star Wars nổi tiếng là The Mandalorian.

Chưa có ngày phát hành loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao vừa được công bố.