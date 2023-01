Bom tấn 'The Last of Us' làm tiếp mùa 2 khi đang đạt lượt xem 'khủng'

Tốc độ làm phim The Last of Us thậm chí còn nhanh hơn cả sự phát triển, lây lan của nấm, tạp chí Variety mới đây hóm hỉnh nhận xét khi Neil Druckmann, nhà sản xuất dự án, đồng thời là giám đốc sáng tạo của trò chơi cùng tên, đại diện phía nhà đài HBO thông báo với truyền thông.

Nhà làm phim này cho biết: "Tôi vui mừng và biết ơn rất nhiều khán giả đã cảm và nhập tâm vào chuyến hành trình màn ảnh nhỏ của hai nhân vật Joel và Ellie... Giờ đây, chúng tôi hoàn toàn phấn khởi rằng có thể cùng khán giả 'chiến' tiếp trong mùa 2!".

HBO

Động thái trên được HBO phát đi khi 2 tập đầu tiên của The Last of Us đạt lượt xem "khủng" trên HBO lẫn nền tảng xem phim trực tuyến HBO Max. Tính riêng ở Mỹ, trên cả 2 kênh xem, tập 1 của phim đạt 4,7 triệu lượt xem trong thời gian đầu ra mắt và tập 2 có lượt xem tăng lên 5,7 triệu lượt xem. Tính đến hiện tại, chỉ riêng thị trường nội địa, tập 1 của The Last of Us đạt tổng cộng 22 triệu lượt xem khi ra mắt từ ngày 15.1 (giờ địa phương).

Phim kinh dị, sinh tồn The Last of Us chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên của công ty game Naughty Dog, lấy bối cảnh hậu tận thế khi một loại nấm ký sinh trên người được phát hiện, chỉ trong một thời gian ngắn, đại dịch bùng lên, nhân loại gần như bị xóa sổ. Nhiều năm sau đó, giữa hoang tàn đổ nát, anh chàng Joel và Ellie (lần lượt do Pedro Pascal và Bella Ramsey đóng) - cô bé 14 tuổi miễn nhiễm với loại nấm ăn thịt kia - bất ngờ đi chung hành trình không mong muốn và Joel phải hộ tống Ellie đến cuối con đường để đổi lấy những thứ mình cần...

Cuộc hành trình bất đắc dĩ giữa một kẻ mang mầm sống cho nhân loại và một kẻ thực dụng bất ngờ được giới phê bình phim tán thưởng nhiệt liệt về chất lượng chuyển thể. Phim nhận mức chấm 97%, đạt chứng nhận "tươi" cùng hàng loạt "lời khen có cánh". Tập 3 sẽ lên sóng vào chủ nhật (giờ Mỹ) tới.

HBO

Một trong những nhà sản xuất của phim là Craig Mazin (người đứng sau miniseries Chernobyl của HBO), cảm ơn khán giả vì người xem đã giúp cho dự án có thể "lăn" tiếp. Anh bộc bạch: "Khán giả đã trao cho chúng tôi cơ hội. Cũng là một người hâm mộ thế giới mà Neil Druckmann và Naughty Dog đã tạo nên, tôi không thể sẵn sàng hơn nữa để tiếp tục lại bắt tay vào chuyến hành trình". Hiện chưa rõ khi nào thì mùa 2 của The Last of Us dự kiến lên sóng.