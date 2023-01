Phim kinh dị sinh tồn 'The Last of Us' đạt lượt xem 'khủng' khi vừa ra mắt

Phim kinh dị sinh tồn The Last of Us, chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên, có tài tử Pedro Pascal đóng chính, khi ra mắt hôm Chủ nhật vừa qua trên HBO và nền tảng trực tuyến HBO Max đã thu hút 4,7 triệu lượt xem, theo số liệu vừa được tung ra.

"Thành tích" này giúp cho phim The Last of Us đứng sau series House Of The Dragon về lượt xem mở màn. Cũng theo Deadline, trên cùng nền tảng phát sóng, House Of The Dragon ngay khi ra mắt đã được đón nhận rộng rãi, thu về 9,98 triệu lượt xem - con số "kỷ lục" mà chưa phim truyền hình nào đạt được.

Phim The Last of Us (Craig Mazin và Neil Druckmann sản xuất) chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên của PlayStation, kể về Joel, người nhận nhiệm vụ bảo vệ bé gái 14 tuổi Ellie ra khỏi "vùng cách ly". Bối cảnh phim diễn ra 20 năm sau khi nền văn minh nhân loại sụp đổ. Nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng bỗng trở thành cuộc hành trình sinh tồn kinh hoàng, đẫm máu.





Phim The Last of Us hiện nhận được rất nhiều lời khen từ các cây bút phê bình, nhận mức chấm 99% trên Rotten Tomatoes, được chứng nhận "tươi". Trên Metacritic, phim được chấm điểm tốt là 8,4/10. Tham gia trong phim là các diễn viên như Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv, Gabriel Luna...

Hai nhà sản xuất Craig Mazin và Neil Druckmann chia sẻ với báo chí rằng ê-kíp đơn giản chỉ cố gắng chuyển thể câu chuyện lên màn ảnh nhỏ một cách trung thành với nguyên tác nhất có thể. Còn Casey Bloys, Chủ tịch và CEO của HBO và HBO Max tâm sự ê-kíp rất vui khi The Last of Us được đón nhận tích cực như thế.