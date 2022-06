Chế độ nhiều người chơi của 'The Last of Us 2' sẽ thành trò chơi độc lập

Theo Tech Radar, Naughty Dog đang phát triển chế độ trực tuyến của The Last of Us 2 thành một tựa game hoạt động độc lập chính thức.

Phát biểu tại Summer Games Fest 2022, Neil Druckmann, đồng giám đốc của The Last of Us 2 cho biết chế độ nhiều người chơi đang trong quá trình phát triển đã được chuyển đổi thành một trò chơi độc lập để đáp ứng tầm nhìn đầy tham vọng của đội ngũ phát triển. Sau 2 năm làm việc, studio tin rằng chế độ này có thể tồn tại như một phiên bản độc lập chính thức của riêng nó.

Tựa game nhiều người chơi sắp tới vẫn sẽ dựa trên những chi tiết của vũ trụ The Last of Us và Druckmann cho biết quy mô của nó sẽ lớn tương tự như bất kỳ game chơi đơn nào của Naughty Dog. Và trò chơi cũng sẽ có một cốt truyện trung tâm của loạt game.





Hiện trò chơi mới chưa được đặt tên và sẽ có dàn nhân vật mới, kèm theo một thành phố chưa từng xuất hiện trong loạt game The Last of Us trước đây. Druckmann nói câu chuyện của phần chơi này sẽ được kể theo cách “độc nhất vô nhị” của trò chơi, và các cựu binh của cả loạt trò chơi như Uncharted và The Last of Us đều đang làm việc trong dự án này.

Hiện tại quá trình phát triển của trò chơi đã trải qua 2 năm, và các thông tin chi tiết dự kiến sẽ được tiết lộ vào năm 2023.