Michael Douglas nhận Cành cọ vàng danh dự

Các nhà tổ chức LHP Cannes cho biết hôm 3.5 rằng họ sẽ vinh danh Michael Douglas tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023 vào ngày 16.5 tới để ghi nhận "sự nghiệp rực rỡ cũng như sự gắn bó của ông với điện ảnh".

Michael Douglas (78 tuổi) được biết đến với một sự nghiệp lớn bao gồm các bộ phim như The China Syndrome, Basic Instinct, Falling Down, Behind the Candelabra, Wall Street, Fatal Attraction… Tất cả đều đã được trình chiếu tại LHP Cannes.

Diễn viên Catherine Zeta-Jones và Michael Douglas tham dự buổi ra mắt phim Ant-Man and the Wasp: Quantumania của Marvel Studios tại London, Anh ngày 16.2.2023 REUTERS

"Có mặt tại Cannes luôn là một luồng gió mới, nơi từ lâu đã cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho những người sáng tạo táo bạo, nghệ thuật táo bạo và sự xuất sắc trong cách kể chuyện" Michael Douglas cho biết.

"Kể từ lần đầu tiên tôi đến Cannes vào năm 1979 với phim The China Syndrome cho đến buổi ra mắt gần đây nhất phim tôi đóng Behind the Candelabra vào năm 2013, LHP Cannes đã luôn nhắc nhở tôi rằng sự kỳ diệu của điện ảnh không chỉ ở những gì chúng ta thấy trên màn ảnh mà còn ở khả năng tác động đến mọi người trên khắp thế giới", nam diễn viên kỳ cựu nói thêm.

Ông đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai nhà tài phiệt nhẫn tâm trong phim Wall Street (1987) IMDb

Những nghệ sĩ từng nhận giải Cành cọ vàng danh dự bao gồm cố đạo diễn Pháp Agnes Varda, nữ diễn viên Mỹ Jodie Foster...

LHP Cannes lần thứ 76 sẽ diễn ra từ ngày 16.5 đến 27.5.

Michael Douglas từng 2 lần nhận tượng vàng Oscar. Lần thứ nhất với vai trò nhà sản xuất của phim One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) với hạng mục Phim hay nhất. Lần hai đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai nhà tài phiệt nhẫn tâm trong phim Wall Street (1987).