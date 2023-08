‘Oppenheimer' đầy triển vọng đoạt Oscar khi 'Dune 2' hoãn chiếu?

Nhiều ý kiến cho rằng cả hai phim Oppenheimer và Dune 2 được định sẵn để lên ngôi tại lễ trao giải Oscar 2024.

Phần đầu tiên Dune đã giành được 6 giải Oscar về thiết kế sản xuất, quay phim, biên tập phim, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và nhạc phim gốc. Phần hai của Dune có thể sẽ cạnh tranh một lần nữa với các tác phẩm khác trong cuộc đua Oscar.

Với Oppenheimer, đạo diễn Christopher Nolan tập hợp một nhóm nghệ sĩ tài năng để cạnh tranh trong cùng cuộc đua đó.

Cillian Murphy (trái) và Florence Pugh trong phim Oppenheimer IMDb

Universal Pictures muốn giành Oscar phim hay nhất sau thất bại của 1917 (2019) và The Fabelmans (2022). Hãng đang nóng lòng nhận được tượng vàng Oscar phim hay nhất đầu tiên kể từ Green Book (2018).

Trong quá khứ, những bộ phim được trao giải Oscar nhiều nhất đều là những tác phẩm thuộc đề tài lịch sử hoặc dựa trên công nghệ như Titanic của James Cameron (1997), The Lord of the Rings: The Return of the King của Peter Jackson (2003). Kể từ khi mở rộng danh sách phim hay nhất từ 5 lên 10 đề cử vào năm 2009, đã có những phim từng thống trị các lễ trao giải hay liên hoan phim trước đó của Warner Bros. nhưng lại không giành được giải cao nhất như Gravity (2013) - dù đoạt 7 tượng vàng Oscar nhưng vẫn thua 12 Years a Slave hạng mục phim hay nhất.

Dune 2 dời lịch chiếu đồng nghĩa với việc không được đề cử Oscar năm nay cho phép Oppenheimer nhiều khả năng đoạt giải hơn.

Oppenheimer hiện được dự đoán sẽ nhận 12 đề cử Oscar: phim hay nhất, đạo diễn (Christopher Nolan), diễn viên (Cillian Murphy), nam diễn viên phụ (Robert Downey Jr.), nữ diễn viên phụ (Emily Blunt), kịch bản chuyển thể, thiết kế sản xuất, quay phim, thiết kế trang phục, biên tập, âm thanh và nhạc phim hay nhất.

Christopher Nolan (phải) chỉ đạo Cillian Murphy diễn xuất trong phim Oppenheimer IMDb

Câu chuyện về cha đẻ bom nguyên tử của Nolan có thể sẽ sánh ngang số lượng đề cử với những phim trước đó như Ben Hur (1959), Dances with Wolves (1990) và Schindler's List (1993). Nếu Oppenheimer có thêm các đề cử khác như trang điểm và tạo mẫu tóc, hiệu ứng hình ảnh hoặc thậm chí có thể có cả Matt Damon vào vai diễn viên phụ, thì phim sẽ ở một vị trí cực kỳ cao trong danh sách đề cử.

Phim hài khoa học viễn tưởng Poor Things của Yorgos Lanthimos, Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese hay Barbie của Greta Gerwig được dự đoán có nhiều khả năng cạnh tranh với Oppenheimer.

Với doanh thu phòng vé toàn cầu đạt 777 triệu USD, nhận sự hoan nghênh của giới phê bình, lại không có đối thủ Dune 2, Oppenheimer có thể xem là phim dẫn đầu trong cuộc đua Oscar 2024.