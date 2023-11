Câu chuyện quyền lực trong ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’

Bộ phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes đi sâu vào xã hội lạnh lùng xứ Panem. Phần tiền truyện này biến thành một bộ phim kinh dị dành cho khán giả trưởng thành, làm sáng tỏ nguồn gốc của The Hunger Games bằng một lăng kính đáng lo ngại.

Phim có sự tham gia của Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Hunter Schafer…

Tom Blyth và Rachel Zegler trong phim IMDb

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes bắt đầu bằng những ngày đen tối trước phần The Hunger Games đầu tiên. Hai đứa trẻ: Coriolanus (Dexter Sol Ansell) và Tigris (Rosa Gotzler) đang chạy trốn trong vùng Panem đầy tuyết. Họ đến nhà bà ngoại và nhận được tin cha của Coriolanus đã qua đời ở quận 12, Panem. Nhiều năm sau Coriolanus (lần này do Tom Blyth thủ vai) đặt mục tiêu trở thành tổng thống. Volumnia Gaul (Viola Davis) là người đứng đầu và triển khai The Hunger Games lần 10, giới thiệu những người trẻ với nhà sản xuất trò chơi Dean Casca Highbottom (Peter Dinklage), người đưa ra luật lệ cho cuộc chơi The Hunger Games lần 10.

Mỗi người trong số 24 người chơi sẽ nhận được một cống phẩm. Coriolanus được giao cho Lucy Grey (Rachel Zegler), nữ ca sĩ và là kẻ gây rối quận 12. Trong lễ chiêu quân, cô đã hát khiến mọi người bị sốc.

Trailer phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Lần đầu tiên Coriolanus gặp Lucy tại nhà ga và họ hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên. Cô bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của anh và nhận thấy cả hai có tâm hồn đồng điệu.

Phần tiền truyện khám phá một Panem đang bấp bênh trên bờ vực của sự mơ hồ về đạo đức. Series The Hunger Games luôn phản ánh việc sử dụng phương tiện truyền thông và sự truyền bá của xã hội về việc chấp nhận cái chết như một hình phạt, đặc biệt là cách những người giàu có tận hưởng thông qua cái chết được dàn dựng cho người nghèo. Chủ đề này tạo ra tiếng vang khó chịu trong thế giới đương đại, phản ánh cuộc đấu tranh với "chủ nghĩa giật gân" trên phương tiện truyền thông và sự phân chia giai cấp.

Nội dung của The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes đi theo một hướng khác, đen tối hơn, bạo lực hơn so với bộ ba phim trước. Trung tâm của câu chuyện lần này là chàng Coriolanus trẻ tuổi, tham gia trò chơi với một sự xảo quyệt lạnh lùng. Phim dõi theo hành trình phức tạp của anh ta từ một người tham gia đơn thuần đến kẻ chủ mưu dã man.

Rachel Zegler nổi lên từ West Side Story của Steven Spielberg, thể hiện khả năng ca hát vượt trội của mình IMDb

Diễn xuất nổi bật của phim đến từ Viola Davis trong vai Volumnia Gaul với đầy đủ sự hiện diện ác độc của nhân vật. Rachel Zegler nổi lên từ West Side Story của Steven Spielberg, thể hiện khả năng ca hát vượt trội của mình, mang lại giai điệu và chiều sâu khác biệt cho vai diễn của cô.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (tựa Việt Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc) gồm 3 chương, tạo ra những nút thắt để cố gắng giữ chân khán giả. Bộ phim có sự tương phản ấn tượng về mặt hình ảnh, mang đến một cái nhìn thoáng qua về nguồn gốc của xứ Panem. Phim ra rạp toàn cầu, trong đó có Việt Nam vào ngày 17.11.