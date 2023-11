Đàn ông thích xem 'Napoleon'

Phim Napoleon, có tài tử Joaquin Phoenix đóng chính, ra rạp Bắc Mỹ hồi thứ 4 tuần này. Ngày đầu, phim thu tổng cộng 7,7 triệu USD, bao gồm 3 triệu USD chiếu sớm. Giới quan sát phòng vé dự đoán phim thu ít nhất 37 triệu USD, hoặc có thể hơn, sau 5 ngày ra rạp. Đây là mức dự đoán, đồng thời cũng là số doanh thu khiến giới quan sát phải nghĩ lại về sức hút của phim lịch sử - chiến tranh, vì đề tài này thường "khó nuốt".

Một thống kê được công bố bởi Hollywood Reporter cho biết nam giới "chuộng" phim Napoleon

Một thống kê gây bất ngờ khác đó là có đến 70% khán giả nam giới ra rạp xem Napoleon trong ngày đầu phim công chiếu, 50% trong số đó là khán giả trên 35 tuổi. Tác phẩm lịch sử này, tuy chỉ mới ra rạp được vài ngày nhưng đã nhanh chóng vượt mặt những tác phẩm thuộc các thương hiệu đình đám như The Marvels (phần phim mới nhất thuộc "vũ trụ" Marvel) hay The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (tiền truyện Đấu trường sinh tử). Trong ngày đầu xuất xưởng, doanh số của phim chỉ đứng sau phim hoạt hình Wish của Disney (phim này đạt doanh thu 8,3 triệu USD). Hai phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes và The Marvels "ngã ngựa" với doanh thu trong ngày lần lượt là 1,5 triệu USD và 1,8 triệu USD. Đặc biệt, tỉ lệ kiếm tiền tại phòng vé của The Marvels sụt giảm thê thảm.

Hãng Apple "được mùa" khi Napoleon và trước đó là phim Killers of the Flower Moon của huyền thoại điện ảnh Martin Scorsese công chiếu. Cả hai phim đều gây tiếng vang phòng vé, và cho đến hiện tại, Killers of the Flower Moon vẫn trụ rạp thông qua hãng phát hành là Paramount. Apple đều "rót tiền" sản xuất cả 2 dự án tầm cỡ này, và quy tụ toàn sao đóng chính.

Hiện phim Napoleon đang "so kè" với các phim khác tại phòng vé Bắc Mỹ. Báo chí nước ngoài đưa ra dự đoán rằng, nhiều khả năng, phim hoạt hình Wish của Disney hay The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes của Lionsgate sẽ rất chật vật để kiếm tiền tại phòng vé khi Napoleon đang được đà tiến tới. Đơn cử, phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes được dự đoán thu tối đa 42 triệu USD trong tuần lễ Tạ ơn đang diễn ra ở Mỹ, còn Wish được dự đoán thu lên tới 50 triệu USD, nhưng báo chí không quên kèm theo sự nhận xét là những dự đoán về các phim này "quá lạc quan".