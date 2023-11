'Điều ước' ra đời trong thời kỳ đen tối của Disney

Một thập kỷ trước, vào thời điểm mà các sản phẩm hoạt hình của Disney và Pixar ít có dấu ấn, Frozen đã trở thành tác phẩm thay đổi cuộc chơi khi đạt doanh thu 1,2 tỉ USD toàn cầu - một cú hit phòng vé. Bộ phim đã giành được giải Oscar, tạo ra phần tiếp theo trị giá 1,45 tỉ USD, và sau đó là một vở nhạc kịch Broadway ăn khách.

Wish tiêu tốn của Disney 200 triệu USD DISNEY

10 năm sau, Wish ra đời với kịch bản do Jennifer Lee của Frozen đồng viết với Allison Moore và Chris Buck, Fawn Veerasunthorn đạo diễn. Phim kể về nữ anh hùng Asha (do Ariana DeBose lồng tiếng) sống ở Vương quốc Rosas do vua Magnifico (Chris Pine lồng tiếng) cai trị. Gã này là một phù thủy có khả năng ban điều ước. Cư dân chia sẻ mong muốn lớn nhất của họ và sau đó trở thành tài sản của hắn ta. Người ước nguyện mất hết ký ức về những gì họ từng mong muốn.

Asha tham gia cuộc phỏng vấn để trở thành người học việc của Magnifico. Nhưng càng đến gần nhà vua, Asha càng nhận ra rằng những gì mà cô được dạy có thể đang che giấu điều bất chính.

Trailer phim Wish

Tuy nhiên ý tưởng này không đủ để duy trì sự quan tâm của khán giả khi bộ phim trượt vào một kịch bản kém thu hút, không gây được chú ý.

Asha có 2 người bạn đồng hành – một con dê biết nói, một ngôi sao trông giống Pokemon - nhưng không đủ thương cảm hay hài hước.

Asha do Ariana DeBose lồng tiếng DISNEY

Bộ phim hoạt hình kết hợp màu nước truyền thống với các nhân vật được tạo ra từ máy tính đương đại, là một bước đi hoàn toàn sai lầm, đáng thất vọng vì quá quen thuộc.

Wish (tiêu tốn 200 triệu USD, ra rạp toàn cầu vào ngày 24.11, trong đó có Việt Nam) đến vào thời điểm "hỗn loạn" của Disney khi dịp kỷ niệm 100 năm thành lập bị lu mờ bởi những bộ phim kém hiệu quả và chiến lược phát hành tổng thể lộn xộn, mà bom tấn The Marvels gần đây nhất là ví dụ cụ thể.

Asha và vị vua Magnifico trong phim DISNEY

Chuỗi phim thất bại liên tiếp như Strange World, Lightyear, Elemental... trước đó khiến Disney lỗ hàng trăm triệu USD và dần đánh mất vị thế số một. Lý do khiến phim Disney không tạo được sức ảnh hưởng như trước chính là kịch bản không mới.

Tháng 4.2023, Reuters đưa tin hãng Walt Disney bắt đầu đợt sa thải hàng loạt lần thứ 2 trong bối cảnh tập đoàn này đang xúc tiến kế hoạch cắt giảm 7.000 nhân sự để tiết kiệm khoảng 5,5 tỉ USD.