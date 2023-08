Vì sao Disney không để dành phim kinh dị 'Haunted Mansion' cho Halloween?

Khởi chiếu hôm 28.7 tại Bắc Mỹ, doanh thu bán vé của Haunted Mansion giữ vị trí thứ ba cuối tuần qua, khá mờ nhạt với 24 triệu USD.

Sự cạnh tranh ngày càng cao khi 2 bom tấn Barbie và Oppenheimer vẫn đạt doanh thu cao một cách bất ngờ trong tuần ra rạp thứ hai, thu về tổng cộng 2 phim thêm 140 triệu USD vào cuối tuần qua.

Jared Leto (vai Crump) trong phim Haunted Mansion IMDb

Haunted Mansion gặp khó khăn do đình công vì dàn diễn viên, bao gồm LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis và Jared Leto, không thể quảng bá phim trên các chương trình trò chuyện truyền hình hoặc báo chí.

Trên bình diện quốc tế, bộ phim chỉ đạt 9,1 triệu USD từ 35 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu 33 triệu USD. Đó là một khởi đầu đáng thất vọng đối với một bộ phim bom tấn kinh dị dành cho gia đình.

Haunted Mansion sẽ phải vật lộn để thoát khỏi tình trạng thua lỗ khi ra rạp, kéo dài chuỗi mùa hè đáng tiếc cho Disney sau Elemental và Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Disney đã định vị bộ phim vào cuối tháng 7 để tranh thủ thời gian trẻ em được nghỉ học trong kỳ nghỉ hè. Nhưng khán giả dường như không có tâm trạng thích hợp cho một câu chuyện siêu nhiên như Haunted Mansion - theo chân bà mẹ đơn thân cùng con trai chuyển đến một biệt thự, sau đó phát hiện ra nơi này bị ma ám.

Jeff Bock, một nhà phân tích của Exhibitor Relations, cho biết: "Disney cố gắng tung ra bộ phim kinh dị vào giữa mùa hè dù có thể thành công hơn nhiều trong mùa thu".

Cảnh trong phim Haunted Mansion IMDb

Hãng Disney tránh phát hành những bộ phim kinh dị theo lịch trình vào dịp Halloween bao gồm The Nun II (khởi chiếu 8.9), A Haunting in Venice (15.9), Saw X (29.9), The Exorcist: Believer (13.10) và Five Nights at Freddy's (27.10). Tuy nhiên, không giống như Haunted Mansion, phần lớn những phim này không hướng đến khán giả gia đình.

Bản trước đây The Haunted Mansion do Eddie Murphy đóng vai chính, ra mắt vào cuối tháng 11.2003. Phim có doanh thu mở màn là 24 triệu USD, thu về 180 triệu USD toàn cầu với chi phí đầu tư 90 triệu USD.

Haunted Mansion (2023) do Justin Simien đạo diễn, có kinh phí sản xuất lên đến 150 triệu USD, hiện đang chiếu rạp tại Việt Nam.