'Five Nights at Freddy’s', phim kinh dị chuyển thể từ game nổi tiếng cùng tên tung teaser

Phải chờ đợi khá lâu thì phim kinh dị Five Nights at Freddy’s, do Emma Tammi chỉ đạo, mới tung teaser giới thiệu những hình ảnh người đóng đầu tiên. Đây là phim tiếp theo trong năm nay chuyển thể từ trò chơi điện tử, tuy nhiên lại là phim kinh dị siêu nhiên chứ không mang màu sắc phiêu lưu, tinh nghịch như The Super Mario Bros. Movie.

Cửa hàng Freddy Fazbear's Pizza trở thành cơn ác mộng sau những biến cố trong quá khứ BLUMHOUSE

Đoạn teaser của Five Nights at Freddy’s mà Universal tung ra dài 48 giây, với mở đầu là cảnh trên TV chiếu những đứa trẻ đang vui đùa trong khu vui chơi Freddy Fazbear's Pizza từng rất thịnh hành một thời. Nơi này có những con animatronic gồm Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken và Foxy the Pirate Fox được sử dụng để mua vui cho lũ trẻ.

Thời huy hoàng của Freddy Fazbear's Pizza chấm dứt. Nơi này sau đó bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Không ai còn nhớ tới sự tồn tại của lũ animatronic kia nữa.

Đoạn teaser chuyển cảnh sang thời điểm hiện tại, khi một tay bảo vệ mới là Mike Schmidt, do nam diễn viên Josh Hutcherson đóng (anh gây chú ý khi đóng trong loạt phim Đấu trường sinh tử của hãng Lionsgate), được thuê để trông coi Five Nights at Freddy’s qua đêm. Tuy nhiên, khi càng về khuya, Mike nhận thấy vẻ bất thường của khu vui chơi bỏ hoang này. Những con animatronic, vốn bị bỏ không sử dụng trong một thời gian dài, bỗng dưng có biểu hiện khác lạ.

Nam diễn viên Josh Hutcherson vào vai nhân vật Mike Schmidt trong phim BLUMHOUSE

Phim Five Nights at Freddy’s bám sát cốt truyện của trò chơi điện tử. Với những game thủ, thương hiệu Five Nights at Freddy’s là loạt game hấp dẫn, cốt truyện có nhiều tình tiết bị nhà phát triển game ẩn giấu nhưng càng chơi càng cuốn. Thương hiệu này lần đầu tiên ra mắt chơi vào năm 2014, sau đó ngày càng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng những người chơi game. Sau năm 2014, game được phát triển rất nhiều phần nữa mà sau này hợp thành dòng game chính; bên cạnh dòng này, các nhà phát triển đã làm thêm các phần game ăn theo, đó là chưa kể những phần game do người hâm mộ sáng tạo riêng gọi là Fazbear Fanverse.

Poster phim Five Nights At Freddy's BLUMHOUSE

Ông Jason Blum, người đứng đầu Blumhouse, cho biết Five Nights at Freddy’s rất phù hợp với studio kinh dị này (trước đó dự án do Warner Bros nắm nhưng về sau lại bỏ, Blumhouse và Striker Entertainment mới bắt tay sản xuất phim). Ông nói: "Đội ngũ chúng tôi đã rất tận tụy trong việc đưa thế giới - điểm nhìn của Scott Cawthon lên màn ảnh. Yên tâm, dự án rất đáng để chờ đợi". Phim Five Nights at Freddy’s dự kiến ra rạp vào ngày 27.10 năm nay.